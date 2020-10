Game of Thrones: George R.R. Martin revela la escena que ODIA de la serie/Foto: Playground

No es ningún secreto que ha habido algunas diferencias creativas entre el autor George RR Martin y los creadores David Benioff y Dan Weiss detrás de la serie de televisión basada en sus obras "A Song of Fire and Ice" en Game of Thrones de HBO.

Uno de los desacuerdos mencionados fue en realidad en la primera temporada de la serie. James Hibberd, quien relató las historias detrás de escena de las ocho temporadas de la fantasía épica de HBO en "El fuego no puede matar a un dragón", habló sobre la escena que causó la herida mortal del rey Robert Baratheon en Entertainment Weekly.

En los libros y en la serie de televisión, la caza del jabalí es lo que finalmente derribó al rechoncho monarca, pero la escala es lo que tuvo que cambiarse debido a restricciones presupuestarias.

La muerte que más odió R.R. Martin de Game of Thrones

A pesar de que el presupuesto promedio de HBO con cada episodio que fue de aproximadamente $6 millones en 2011, Martin estaba decepcionado de que el presupuesto no fuera lo suficientemente grande como para representar muchos elementos de su gran visión de fantasía.

Los libros de RR Martin consiguieron una popularidad enorme. Gracias a ello, HBO decidió llevar a la pantalla las historias de "Juego de Tronos", sin embargo, aún quedan algunas historias por contar del escritor estadounidense/Foto: Diario AS

″Donde realmente caímos en términos de presupuesto fue mi escena menos favorita en todo el programa, en las ocho temporadas: King Robert va de caza″, dijo Martin.

″Cuatro tipos caminando a pie por el bosque con lanzas, y Robert le está dando una mi*rda a Renly. En los libros, Robert sale a cazar, nos enteramos de que fue corneado por un jabalí, lo traen de vuelta y muere”, dijo el autor.

Martin aseguró: “Así que nunca hice [una escena de caza]. Pero sabía lo que era una partida de caza real. Habría sido un centenar de chicos. Habría habido pabellones. Habría habido cazadores. Habría habido perros. Habría sonado cuernos, ¡así es como un rey va de caza!"

El escritor añadió: "Él no lo haría Acabo de caminar por el bosque con tres de sus amigos sosteniendo lanzas esperando encontrar un jabalí. Pero en ese momento, no podíamos permitirnos caballos, perros o pabellones".

Robert fue interpretado por Mark Addy en la primera temporada de Game of Thrones, y Gethin Anthony interpretó a su hermano, Renly. El presupuesto se convirtió en gran parte en un problema menor, según Hibberd, ya que la serie siguió adelante con la excepción de "La batalla de Blackwater" de la temporada 2.

Las ocho temporadas están disponibles para transmitir en HBO Max. ¿Estás de acuerdo con el autor sobre la muerte del Rey Robert?, ¿Cuál fue la escena que menos te gustó de GOT?