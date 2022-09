Game of Thrones: Así lucirían los personajes si fueran como en los libros.

La mítica serie de HBO, Game of Thrones, ha recobrado popularidad debido al estreno de House of the Dragon, precuela de las multipremiadas historias de George R.R Martin.

Tener entre nosotros una vez más a los Lannister, Stark y por sobre todas las cosas a los Targaryen, nos revive la fe en que los productores de HBO no solo vayan a hacer un buen desarrollo de personajes esta vez, sino que además logren rematar con un final sorprendente.

Pero lo que hoy nos convoca no es una crítica u opinión de alguna de las historias en sí. En esta ocasión observaremos un detalle que los realizadores de Game of Thrones dejaron escapar mientras elegían a los personajes.

Se trata del aspecto de alguna de las caracterizaciones, según la descripción que ofrecen los libros Canción de Hielo y Fuego. Queen Daenerys, su ‘Mano’ Tyrion Lannister y hasta su hermano Jaime habrían lucido completamente diferente si los directores se hubiesen dejado llevar por lo que dicen los textos de George R.R Martin.

Sabemos que eso es casi imposible de conseguir, ya que la serie termina siendo un live-action. Y encontrar un actor exactamente igual es complejo.

En algunos casos lograron atinar en ciertas características, pero hubo elementos fundamentales como los colores de los ojos que no respetaron.

Todo esto sí aparece detallado gracias a un trabajo que se hizo con la Inteligencia Artificial ArtBreeder, de la cual hablamos hace un par de días mostrando el aspecto real de algunos personajes de El Señor de los Anillos, según este mismo mecanismo que toma fielmente cada descripción de los escritores.

El portal SensaCine realizó un comparación entre el personaje real y lo que hizo la Inteligencia Artificial con Daenerys Targaryen, los tres hermanos Cersei, Jaime y Tyrion Lannister, Brienne de Tarth, Sansa Stark y Jorah Mormont.

Los personajes de Game of Thrones según ArtBreeder

Daenerys Targaryen.

Tyrion Lannister.

Sansa Stark.

Jaime Lannister.

Cersei Lannister.

Jorah Mormont.