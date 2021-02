Gael García se sumaría al elenco de la serie de HBO “The Last of Us”

Como te hemos dado a conocer en La Verdad Noticias, la serie de "The Last of Us" para HBO ya tiene a sus dos protagonistas principales. Se trata de Bella Ramsey que interpretará a Ellie, mientras que Pedro Pascal sería Joel.

De acuerdo con información publicada por el portal Hipertextual, gran cantidad de fanáticos se siguen preguntando quién será el siguiente para llegar a la serie y el mexicano Gael García Bernal suena como un fuerte candidato.

Jeffrey Pierce, el actor que interpreta a Tommy Miller en “The Last of Us”, reveló en su cuenta de Twitter al candidato ideal para tomar su papel en la serie, luego de que Pierce fue cuestionado por un fanático que le preguntó a quién le gustaría ver como Tommy.

Jeffrey Pierce habló sobre Gael García

"Gael García Bernal, asumiendo que elegirán a alguien Latino. O una mujer latina. Y lo digo 100% sinceramente: Tía "Tommy" Tomasina. ;)", escribió el reconocido actor norteamericano a través de redes sociales.

Pierce audicionó para el papel de Joel en el videojuego, aunque Naughty Dog eligió a Troy Baker. Neil Druckmann, quien también funge como showrunner de la serie, consideró a Jeffrey para interpretar a Tommy y lo ejecutó a la perfección en ambos juegos.

La idea de Gael García como hermano menor de Pedro Pascal en The Last of Us para HBO no suena descabellada. El mexicano ya ganó un Globo de Oro como mejor actor en 2016 gracias a Mozart in the Jungle, la serie de Prime Video.

La elección para interpretar a Tommy dependería de Neil Druckmann y el resto de la producción. Por su parte, Jeffrey Pierce menciona una condición y sería que el equipo optara por un actor (o actriz) de origen latino.

La serie de HBO se centrará en Joel y Ellie, probablemente en la línea del tiempo del primer juego. La producción confirmó que expandirán la historia del juego sin distorsionarla. Según Craig Mazin, los cambios que están haciendo "están diseñados para completar y expandir.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Google News para mantenerte informado