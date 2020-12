Futuro de Kevin Costner en la temporada 4 de 'Yellowstone' es incierto ¿Regresará?

La producción de la temporada 4 de 'Yellowstone' está actualmente en marcha en Montana, pero el futuro de Kevin Costner es aún incierto aún no se sabe si la estrella regresará a la serie.

El homólogo de Costner en la pantalla, John Dutton, quedó colgado en el limbo después de que el final de la temporada 3 vio los intentos de asesinato de varios personajes clave, y hablando en un programa de televisión, el actor se burló recientemente de que "no puedo decir" si regresará para otra temporada.

Kevin Costner protagonista de 'Yellowstone'

Hablando con la presentadora Rosanna Scotto sobre su nueva película Let Him Go, la conversación rápidamente se centró en la exitosa serie de Paramount Network y su futuro. Costner, dijo que "no puede decir" nada sobre el programa o el futuro de su personaje, incluso si regresará o no.

Sin embargo, señaló que "hay un final que verás, con suerte será poderoso para ti". Costner agregó que intenta "hacer cosas y ser parte de cosas que tengan un arco dramático" y aconsejó a los espectadores de Yellowstone que "intenten disfrutarlo hasta el final si pueden".

Kevin Costner no puede dar hablar al respecto

Costner se unió a la serie en su inicio, con 'Yellowstone' estrenando en junio de 2018. Él interpreta a John Dutton, quien controla el rancho contiguo más grande de los Estados Unidos y, por lo tanto, está constantemente bajo el ataque de aquellos en la frontera, incluidos los desarrolladores de tierras, reservan el primer parque nacional de Estados Unidos.

La temporada 3 recientemente concluida había dejado el destino de John colgando de la balanza después de que un asaltante desconocido le disparara varias veces después de detenerse para ayudar a una madre y su hijo a reemplazar un neumático.

Otros personajes, incluida Beth Dutton Kayce Dutton, enfrentaron un destino similar. Ese momento dejó a muchos espectadores acudiendo a las redes sociales preguntándose si sobreviviría , y la estrella de la serie Wes Bently señaló que el final de la temporada significaba "La pizarra se borró y podemos escribir algunas cosas nuevas en esa pizarra".

Los fanáticos finalmente tendrán que esperar para ver si la contraparte de Costner en la pantalla sobrevive al trágicamente brutal suspenso de la temporada 3, y si lo hace, cuánto tiempo más se queda.

La temporada 3 de 'Yellowstone' se emitió durante el verano, y la temporada 4 está en camino, con la producción ya en marcha. Varias estrellas de la serie han compartido adelantos en Instagram de lo que los fanáticos pueden esperar , algunos de esos adelantos generaron mucha especulación sobre la muerte y el regreso de los personajes.

La temporada 4 de 'Yellowstone' aún no tiene fecha de estreno así que sera mejor que no dejes de seguir a La Verdad Noticas para más información al respecto. Los fanáticos pueden ponerse al día y ver todos los episodios de la serie Paramount Network transmitiendo las primeras tres temporadas en Peacock.

