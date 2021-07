Funko Pop! de Spider-Man: No Way Home revela nuevo "look" para Doctor Strange

Un nuevo juguete de las colecciones de Funko Pop! de Spider-Man: No Way Home revela al Doctor Strange con un atuendo casual de superhéroe, lo que ha despertado varias teorías entre los fans de Marvel.

Incluso con tres películas de MCU programadas antes de su lanzamiento en diciembre de 2021, esto no ha impedido que la anticipación aumente de manera constante por la tercera entrega en solitario de Tom Holland como el superhéroe de la telaraña.

La colaboración entre Sony y Marvel Studios también traerá de vuelta a Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned, Tony Revolori como Flash Thompson y Marisa Tomei como la tía May. Spider-Man: No Way Home sería la última película de Marvel de Tom Holland.

El traje de Doctor Strange para Funko Pop!

Revelan nuevo Funko de Doctor Strange

Los nuevos juguetes vinculados para la próxima película de Spider-Man sugieren un nuevo disfraz de superhéroe para Sorcerer Supreme de Benedict Cumberbatch. Aún no se sabe si este traje se conservara en The Multiverse of Madness cuya filmación comenzó recientemente.

Por extraño que parezca, parece lucir un look más informal. Si bien la capa de levitación y el ojo de Agamotto siguen siendo parte de su conjunto, también empuña, entre todas las cosas, una pala. ¡Mira el nuevo Funko Pop de Strange! arriba!.

Doctor Strange regresa en Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home contará con el regreso de Doctor Strange

Como te confirmamos anteriormente en La Verdad Noticias, con No Way Home, Doctor Strange hará su primera aparición en el MCU después de haber sido visto por última vez durante los momentos finales de Avengers: Endgame.

Spider-Man 3 terminó la producción en marzo y desde entonces no ha habido indicios de cuándo comenzará realmente la campaña de marketing de la película fuera del tráiler de broma de Marvel Studios para Spider-Man: No Way Home.

Ha habido algunas miradas a la película a modo de imágenes fijas, pero nada sustancial como avance. Un rumor prominente ha sido que el tráiler debutará en los cines antes de las proyecciones de Black Widow a partir del 9 de julio.

Quizás Marvel revelando un primer vistazo a los juguetes de la película con Doctor Strange ahora es un presagio del tráiler que está por venir. Según Marvel, estos Funko Pop! llegarán pronto a las tiendas, pero para los fans, Spider-Man: No Way Home no puede llegar lo suficientemente pronto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!