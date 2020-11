“Frozen II” rompe récord que obtuvo la primera película en Billboard/Foto: El Periódico

La banda sonora del ábum de Frozen II rompe el récord de más semanas en el No. 1 en el gráfico de Billboard’s Soundtracks chart, ya que acumula su 45a semana no consecutiva en la cima de la lista (con fecha del 7 de noviembre).

El álbum complemento de la película Frozen II de 2019, supera al poseedor del récord anterior, la banda sonora de Frozen de 2013, en el mismo sello, con 44 semanas no consecutivas en el n.° 1.

Las listas de Bandas Sonoras de Billboard de la tabla clasifica los álbumes de bandas sonoras más populares de la semana en los EE. UU. según el consumo multimétrico medido en unidades de álbum equivalentes.

Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes a pistas (TEA) y álbumes equivalentes en streaming (SEA).

Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 pistas individuales vendidas de un álbum, o 3750 con publicidad o 1250 transmisiones de audio y video oficiales de pago/ suscripción a pedido generadas por canciones de un álbum.

Frozen colocó en la cima al elenco de la película

La lista semanal de bandas sonoras comenzó el 30 de junio de 2001 como una lista de clasificación de solo ventas de álbumes, y pasó a una lista de unidades de álbumes equivalente el 11 de febrero de 2017.

Frozen II nunca ha estado por debajo del número 2 en la lista semanal de bandas sonoras desde su debut en la lista (en el número 2) el 30 de noviembre de 2019.

Empatado por la tercera mayor cantidad de semanas en el No. 1 en la lista de bandas sonoras está el álbum 2000 O Brother, Where Art Thou? y The Greatest Showman de 2017, cada uno con 34 semanas en el n.° 1.

Frozen II , Frozen , O Brother y The Greatest Showman también tienen algo más en común: los cuatro encabezaron la lista Billboard 200 de todos los géneros, que clasifica los álbumes generales más populares de la semana.

La estrella Idina Menzel da voz a la protagonista Elsa, en las dos películas en la versión en inglés. Los temas principales de las cintas son muy recordados por los fans/Foto: Showbiz Cheat Sheet

En total, Frozen II ha ganado 1.3 millones de unidades de álbumes equivalentes en los Estados Unidos, según Nielsen Music / MRC Data. De esa suma, 371.000 están en ventas de álbumes.

El álbum incluye contribuciones musicales de las estrellas de Frozen II Kristen Bell, Josh Gad, Jonathan Groff, Idina Menzel y más.