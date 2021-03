'Francis And The Godfather': Tendrá a Elle Fanning como Ali MacGraw

La actriz Elle Fanning interpretará a la actriz Ali MacGraw, que estuvo casada con Robert Evans, el exjefe de producción de Paramount Pictures, en la próxima película 'Francis And The Godfather', Jake Gyllenhaal interpretará al jefe de Paramount, Robert Evans.

La nueva versión del Padrino ya se encuentra en grabaciones, hoy La Verdad Noticias tiene más detalles de esta impactante película que promete dejar al publico muy impresionado.

Elle Fanning.

Detalles de Francis And The Godfather

Evans será interpretado por Jake Gyllenhaal junto a un elenco que también incluye a Oscar Isaac quien aparece como el director de El Padrino Francis Ford Coppola y Elisabeth Moss la esposa de Coppola, Eleanor.

Dirigida por Barry Levinson, la próxima película profundizará en la realización de la icónica primera película El padrino que salió en 1972.

'Francis And The Godfather' narrará las batallas entre Coppola, que tenía 31 años en ese momento, y Evans, que incluyó apostar por elegir a Marlon Brando [Vito Corleone], que no había tenido un éxito en años , y un entonces poco conocido Al Pacino [Michael Corleone] ".

También veremos cómo Coppola persuadió a Evans y Paramount para que le dejaran rodar la película en Nueva York, a pesar de que el libro original de Mario Puzo (1969) estaba ambientado en Kansas City.

Portada de 'Francis And The Godfather'.

Elle Fanning es perfecta para el papel

En un comunicado, Levinson dijo sobre el casting de Elle Fanning: “Elle es una de las actrices más emocionantes y versátiles que existen. Estoy más que emocionado de que se haya unido al excelente elenco de Francis y El Padrino y traerá su talento único a la película".

Francis Ford Coppola dijo anteriormente que "cualquier película" hecha por Levinson, quien dirigió Good Morning, Vietnam (1987) y Rain Man (1988), sería "interesante y valiosa".

Aún no se existe una fecha de estreno para la película 'Francis And The Godfather' pero no dejes de seguir a La Verdad Noticias que te mantendrá informado sobre este nuevo film.

