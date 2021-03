'Four Good Days': Mila Kunis protagoniza esta película basada en hechos reales

Basada en un articulo del 2016, Mila Kunis y Glenn Close protagonizan 'Four Good Days' una impactante película sobre la recuperación de una chica a las adicciones. Apesar de que la pandemia causó muchos retrasos en los estrenos de películas, ahora parece que habrá muchas películas nuevas en camino este 2021.

Desde la adaptación cinematográfica de Lin-Manuel Miranda de su musical In The Heights, hasta la nueva versión de un villano icónico de Disney en Cruella, hay muchos buenas películas por delante y ahora podemos confirmar otra incorporación al cañón cinematográfico de este año: Four Good Days.

La Verdad Noticias tiene todo lo que tienes que saber de esta intrigante película y también tiene el tráiler a continuación para que lo disfrutes.

Tráiler de 'Four Good Days'

¿De que se trata Four Good Days?

'Four Good Day' s se basa en el artículo del Washington Post de 2016 Eli Saslow, ganador del premio Pulitzer, How's Amanda? Una historia de verdad, mentiras y adicción estadounidense.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance del año pasado. Sigue a una madre y una hija separadas que resuelven sus problemas mientras la hija, Amanda, se recupera de la adicción. Debe permanecer sobria durante una semana completa para recibir de manera segura una inyección mensual de un antagonista químico opiáceo que evitará que se coloque.

Mila Kunis y Glenn Close

protagonistas de 'Four Good Days'.

¿Quiénes son los protagonistas?

Mila Kunis asume el papel principal de Amanda, mientras que Glenn Close, interpreta a su madre Deb. Stephen Root también interpreta al padrastro de Amanda, Chris.

"Cuatro días más, ¿en serio?" Amanda, de 31 años, le pregunta al médico. Lo que sigue es una observación emocional y difícil mientras madre e hija intentan navegar por la recuperación y reconstruir su relación arruinada.

La película 'Four Good Days' con Mila Kunis se estrenará en los EE. UU. el 30 de abril, y debería llegar en otros lugares en algún momento de mayo, cuando otros cines del mundo hagan sus reaperturas.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Google News y mantente informado.