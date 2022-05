Flash: La verdad no contada del universo extendido de DC

Gracias a una aparición en "Batman v. Superman: Dawn of Justice", Barry Allen de Ezra Miller, también conocido como The Flash, se convirtió en una parte destacada del Universo Extendido de DC incluso antes de que el vehículo estelar de los personajes "The Flash" llegara a los cines.

Después de aparecer en "Dawn of Justice", este superhéroe logró aparecer en ambas versiones de "Justice League" y hacer cameos en programas de televisión como "Arrow" y "Peacemaker".

Todas estas instancias de The Flash del actor Ezra Miller en la pantalla grande y pequeña refuerzan la prominencia de la primera encarnación de una película de acción en vivo de una de las figuras más icónicas del panteón de DC Comics. Por una multitud de razones obvias, la versión DC Extended Universe de The Flash es una figura importante y muy famosa.

Sin embargo, incluso considerando la ubicuidad de esta encarnación del personaje súper veloz, la iteración de DCEU de The Flash está repleta de detalles y hechos que ni siquiera los fanáticos fervientes de esta continuidad compartida conocen.

Estos incluyen cómo Ezra Miller obtuvo el papel en primer lugar, así como otras facetas del personaje, como las técnicas de efectos visuales utilizadas para dar vida a instancias de The Flash moviéndose a velocidades notables.

Aquí está la verdad no contada de la versión de The Flash del Universo Extendido de DC, cuya historia de fondo y proceso de desarrollo cuidadoso solo reafirman lo fascinante y multifacética que es esta visión del superhéroe.

Los primeros rumores de The Flash en el DCEU

Los primeros rumores de The Flash en el DCEU

Después de que "Man of Steel" lograra superar los $650 millones en todo el mundo, era evidente que esta producción no sería un esfuerzo único. El Superman de Henry Cavill no solo regresaría en futuros éxitos de taquilla, sino que las burlas de Wayne Enterprise durante "Man of Steel" indicaron que esta producción sería, al igual que "Iron Man", el comienzo de un universo interconectado más amplio.

Esto sucedería solo un mes después del lanzamiento de "Man of Steel", cuando Zack Snyder subió al escenario en el panel de Warner Bros. en la Comic-Con de San Diego para anunciar la secuela de "Man of Steel". Ese proyecto se conocería como "Batman v. Superman: Dawn of Justice".

Al informar sobre este desarrollo, The Hollywood Reporter divulgó que Batman y Superman no serían los únicos superhéroes con sus propias películas dedicadas en el DCEU planeado.

El sitio informó que una película de la "Liga de la Justicia" estaba programada para debutar en 2017 y, antes de eso, el público vería a "The Flash" acercarse a los cines en 2016. Con el relanzamiento de Superman para el siglo XXI, parecía que Warner Bros. ahora quería para dirigir su atención a un velocista carmesí.

La eventual revelación en 2014 de la lista expansiva de películas de DCEU que Warner Bros. había planeado confirmó la existencia de una película "Flash", pero ahora su fecha de lanzamiento se había cambiado a 2018. Aún así, tener una película "Flash" discutida tan temprano en la existencia del DCEU habla muy bien de la enorme popularidad del personaje.

Pensamientos de Zack Snyder

Pensamientos de Zack Snyder

Zack Snyder terminaría utilizando la versión de The Flash de Ezra Miller con bastante frecuencia en su tiempo con DC Extended Universe, con el personaje apareciendo en "Batman v. Superman: Dawn of Justice" y ambos cortes de "Justice League".

Sin embargo, las conexiones de Snyder con este superhéroe fueron evidentes mucho antes de que Ezra Miller fuera elegido para el papel. Snyder y The Flash estuvieron conectados desde cuando el cineasta estaba promocionando el estreno en cines de "Man of Steel". Durante una entrevista con Digital Spy, a Snyder se le hizo una pregunta que ha cautivado las mentes de los geeks durante décadas: ¿qué superhéroe de DC es más rápido, Superman o The Flash?

En respuesta a este asunto, Snyder admitió que "en una carrera recta de 50 yardas", The Flash tendría la ventaja. Sin embargo, Snyder también sintió que, eventualmente, Superman podría superar a este famoso velocista simplemente por su enorme poder. Los comentarios iniciales de Snyder se alinean con la sabiduría convencional en la tradición de DC Comics, que establece que The Flash es indiscutiblemente más rápido que Superman.

Luego, el entrevistador concluyó esta consulta preguntando en broma si Snyder resolvería esta pregunta en una posible película de la "Liga de la Justicia". En retrospectiva, este es un comentario especialmente divertido ya que el estreno en cines de "Justice League" presenta una secuencia de créditos donde The Flash y Superman se preparan para competir entre sí.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.