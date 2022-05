Finalmente sabemos qué serie de Marvel Disney+ es la más vista hasta ahora

Según The Numbers , ha recaudado más de $26 mil millones en la taquilla mundial hasta la fecha, y con nuevas películas aparentemente interminables en el horizonte, solo veremos que ese número crecerá exponencialmente a partir de aquí.

Al mismo tiempo, es probable que el número de suscriptores de Disney+ también aumente, ya que MCU ha aumentado su prevalencia en el servicio de transmisión a través de una serie de ofertas exclusivas.

A partir de 2020, Marvel Studios cambió de marcha para centrarse en llevar contenido de Marvel lleno de acción a la televisión, además de deslumbrar regularmente a los cinéfilos.

"WandaVision" inició esta iniciativa y tuvo un éxito destacado, lo que provocó el lanzamiento de proyectos como "The Falcon and the Winter Soldier", "Hawkeye" y, más recientemente, "Moon Knight", que se desempeñaron bien por derecho propio.

Los gustos de "She-Hulk: Attorney at Law" y "Ms. Marvel" también están en camino, lo que demuestra aún más que la MCU tiene toda la intención de dominar las pantallas grandes y pequeñas en el futuro previsible.

A medida que continúa el reinado de MCU sobre Disney+, acabamos de saber qué programa se ha desempeñado mejor con los espectadores hasta ahora, según el autor intelectual detrás de Marvel Studios, Kevin Feige.

Loki se destaca como el programa MCU de Disney + más visto hasta la fecha

En el evento inicial de Disney del 17 de mayo de 2022, Kevin Feige se tomó un momento para hablar sobre la buena fortuna de Marvel Studios en Disney+ durante los últimos meses, lanzar el tráiler inaugural de "She-Hulk: Attorney at Law" y adelantar "Secret Invasión" (a través de Variedad ).

Al hacerlo, también señaló que "Loki", un proyecto que describió como un "cambio audaz" según Deadline , se erige como el programa Marvel Cinematic Universe más visto en la plataforma hasta la fecha. También dio la noticia de que todo el elenco se reunirá cuando comience la producción de la tan esperada temporada 2 en algún momento de las próximas semanas.

La temporada 1 de "Loki" se estrenó el 9 de junio de 2021 y, cuando concluyó su carrera de seis episodios el 14 de julio, había alterado drásticamente el MCU tal como lo conocemos.

Capturado por la Time Variance Authority, el dios titular de la travesura (Tom Hiddleston) se encuentra en una aventura que cambia la línea del tiempo y altera el universo. Se hace amigo del agente de TVA Mobius M. Mobius (Owen Wilson), se encuentra con múltiples variantes de sí mismo —principalmente Sylvie (Sophia Di Martino)— y ayuda a desorganizar el multiverso. Al ver que termina en un cliffhanger loco, el próximo lote de episodios no puede llegar lo suficientemente pronto.

"Loki" es sin lugar a dudas una pieza convincente de los medios de Marvel y claramente una de la que los fanáticos no se cansaban. Uno tiene que preguntarse cuánto tiempo permanecerá en la parte superior del montón y qué próximo programa, si es que hay alguno, lo destronará.

