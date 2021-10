Final explicado de la tercera temporada de 'You' en Netflix

Este fin de semana fue estrenada la tercera temporada de 'You', la serie de misterio que ha sido un completo éxito en Netflix y de la que todos están hablando.

Netflix además adelantó que la serie ha sido renovada para una cuarta temporada que llegaría en algún punto de 2022, sin dar a conocer más detalles.

Esta producción a menudo se posiciona dentro de lo más visto en la plataforma y sobretodo como parte de los estrenos de octubre de 2021 en Netflix.

La tercera entrega de esta serie fue estrenada el pasado 15 de octubre en Netflix y en La Verdad Noticias te contamos todo lo que debes de saber.

Tras intentar vivir una nueva realidad, You y Love fracasan en su intento de ser los padres perfectos para Henry, por lo que el protagonista debe tomar una decisión importante sobre su bebé.

En su intento por evitar que su hijo tenga una vida como la suya, Joe decide dejar al bebé con Dante y su pareja, quien luchaba para engendrar un primogénito.

Con esa premisa Netflix deja varios temas sueltos para la continuación de la serie y en la que muchos aún tienen dudas sobre su dramático final.

Netflix renueva la serie para una cuarta temporada

Tan solo unos días antes de que la serie llegara a Netflix, la productora confirmó que ha sido renovada para una cuarta temporada con el regreso del elenco original.

“Nosotros renovando You antes de que salga la tercera temporada / us renewing YOU before s3 is even out", indicaron mediante redes sociales.