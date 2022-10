Final explicado de "The Watcher", la terrorífica serie de Netflix

El drama de misterio, creado por Ryan Murphy e Ian Brennan, no sólo cuenta con un reparto lleno de celebridades como Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow y Noma Dumezweni, también tiene una historia llena de suspenso que ha atrapado al público desde el inicio hasta el final.

Los Brannock son una familia que recientemente se mudó a la casa de sus sueños, sin saber que una serie de cartas los harán dudar sobre la decisión que acaban de tomar, debido a que contienen amenazas por parte de un misterioso vigilante, que asegura debe cuidar la vivienda ubicada en el 657 de Boulevard, Nueva Jersey.

Cabe destacar que algunos acontecimientos de la serie de Netflix 'The Watcher' están inspirados en la historia real de la familia Broaddus, quienes (como en la producción) recibían cartas misteriosas en su nueva residencia.

Según señaló 'The Cut' en un artículo publicado en octubre de 2022, los habitantes pusieron en venta la casa en 2019.

‘The Watcher’: el final explicado de la serie de Netflix

En el último episodio de ‘Vigilante’, Theodora agoniza a causa del cáncer y decide contarle a Dean y Nora que, supuestamente, fue ella quien envió las cartas amenazantes. Según la narración, la detective fue una antigua propietaria de la residencia, donde vivió con su esposo.

Luego de platicar con la hija de Theodora, los Brannock descubren que todo se trató de una mentira de la mujer para que ellos dejaran atrás el asunto de las cartas y pudieran seguir adelante. Cansados de la situación, deciden vender la casa y regresar a su departamento en Nueva York.

Karen, la agente de bienes raíces es la nueva habitante del domicilio, lo que hace creer a la audiencia que podría ser ella la vigilante, debido a la envidia que la caracterizó a lo largo del drama. Sin embargo, las cartas y los sucesos extraños continúan ocurriendo y rápidamente desaloja la vivienda.

Aunque no se dice quién es el verdadero culpable de los sucesos ocurridos en Boulevard 657, algunas teorías señalan que 'The Watcher' era John Graff, pues quería repetir lo que le sucedió mientras habitaba la residencia y lo que lo llevó a asesinar a su familia. El público señala que, de no ser así, no tendría por qué mentir sobre su identidad cuando se presentó con Dean.

¿Dean era "El Vigilante"?

¿Dean envió las cartas?

Otros consideran que el encargado de enviar las cartas era Dean, como en algún momento lo sospechó su esposa. Esto explicaría por qué al final de la entrega aparece contemplando el hogar que ahora tiene nuevos propietarios. Asimismo, el hombre dice “por supuesto” cuando el joven le menciona “te veo luego, ¿sí?”.

