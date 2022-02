Final de Euphoria se acerca, ¿Fezco morirá?

El personaje llamado "Fezco", interpretado por Angus Cloud, podría morir en el episodio final de la segunda temporada de Euphoria, según los adelantos que vimos de la serie de HBO.

Recuerda que este artículo tiene spoilers, así que si no has visto todos los capítulos, es mejor que no sigas leyendo. En el episodio siete, observamos que un amigo de Fezco lo traiciona y empieza a trabajar con la policía.

Faye, está en medio de todo, ya que por una parte, su novio le pide ayuda para que la policía atrape a Fez pero por otro lado, ya ha creado un lazo emocional con el dealer y su hermano Ashtray, así que no sabemos a quien traicionará al final.

En caso de traicionar a Fezco, la policía podría llegar a su casa y detenerlo o incluso podrían matarlo, a no ser que Ashtray comience una batalla, ya que pudimos ver que él se percató de que la pareja estaba muy sospechosa, sin embargo también en esta pelea podría resultar herido.

¿Fezco morirá en el último capítulo?

Por otra parte, algunos piensan que la que podría morir, sería Lexi, ya que expuso la vida de su hermana ante toda la escuela durante una obra escolar.

En el avance del próximo capítulo, vimos a Cassie de camino al escenario, y una fuerte pelea con su ex amiga Maddie, ya que como bien sabemos, fingía ser su amiga mientras tenía un romance con su ex, Nate.

Esto hace que los fans piensen que Cassie podría tomar venganza de su hermana, y quién sabe hasta donde pueda llegar con tal de hacerla pagar ya que por culpa de la obra, Nate terminó con ella y hasta la corrió de su casa.

El final de Euphoria, deja muchas incognitas, otra de ellas, es sobre la deuda de Rue con Laurie, muchas personas piensan que la protagonista pudo haberse prostituído para pagarle las drogas que la traficante le vendió. Será hasta el próximo domingo que nos enteremos que más pasará en la vida de estos jóvenes de preparatoria.