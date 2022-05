Final de Actividad Paranormal 3 explicado con detalles

Puede llegar un día en que no tengamos otra película de "Actividad Paranormal" en el horizonte, pero ese día aún no ha llegado.

Aunque "Paranormal Activity: The Ghost Dimension" de 2015 se promocionó como la última entrega de la franquicia, en 2021 se lanzó "Paranormal Activity: Next of Kin", seguido pronto por el anuncio de la próxima "Paranormal Activity: The Other Side".

De alguna manera, el atractivo de la serie "Actividad Paranormal" es fácil de entender. Las películas de terror de metraje encontrado son relativamente baratas de producir y, como aprendimos del gran éxito de la primera película, el formato proporciona una forma única de contar una historia de poltergeist.

Aunque existe un debate legítimo y la frustración de los fanáticos sobre cuán hábilmente se entretejen los eventos de todas las películas, uno tiene que admitir que juntarlos todos puede ser muy divertido.

En este sentido, el componente central es “Actividad Paranormal 3”. Al tener lugar más de quince años antes que cualquiera de las otras películas, sirve como una especie de historia de origen de precuela, sin la cual ninguno de los eventos posteriores sería posible.

¿Cómo fue criticada Actividad Paranormal?

Aunque de ninguna manera es la mejor de la serie, también está lejos de ser la peor. Actualmente tiene un 66% en el Tomatómetro, muy por encima del triste 30% que actualmente tiene la última entrada de la serie "Next of Kin".

Y si bien "Next of Kin" solo se conectó tenuemente con las otras películas, se dice que "The Other Side" volverá al material de origen y hará referencia en gran medida a los eventos de la tercera película. Entonces, quizás nunca haya un mejor momento para mirar hacia atrás y ver qué intentaba decirnos el tercer capítulo de esta saga fantasmal.

Cosas que chocan en la cámara

La película comienza con una referencia directa a las dos películas anteriores. Katie (Katie Featherston), varios meses antes de los eventos de las partes 1 y 2, deja una caja llena de cintas VHS en la casa de su hermana Kristi (Sprague Grayden) y el esposo de Kristi, Daniel (Brian Boland).

Una secuencia rápida de tomas establece que las cintas de video fueron los únicos elementos robados durante el allanamiento que desencadena los eventos de "Actividad Paranormal 2".

Luego cortamos directamente al contenido de esas cintas de video, que siguen a las jóvenes Katie (Chloe Csengery) y Kristi (Jessica Tyler Brown) en 1988, viviendo con su madre Julie (Lauren Bittner) y su novio videógrafo de bodas Dennis (Christopher Nicholas Smith) en Santa Rosa, California.

A partir de aquí, los eventos se desarrollan de manera muy similar a las otras dos películas.

Hay ruidos inexplicables, elementos que se mueven o se rompen sin explicación, y una sensación cada vez mayor de que algo muy desagradable está observando a esta familia feliz.

Dennis instala cámaras en la casa e incluso hace que su amigo y colega Randy (Dustin Ingram) tome algunos libros sobre lo sobrenatural para explicar la actividad. También comenzamos a ver a Kristi hablando con una presencia invisible, a quien llama "Tobi".

Esta es la primera vez en la serie que se le da un nombre a la entidad malévola. Como han sugerido los fanáticos de "Paranormal Activity", Tobi es de hecho Asmodeus, un poderoso demonio del Libro de Tobit de la vida real, y al que se hace referencia en las tres principales religiones abrahámicas.

Hazle sitio a Tobi

Tobi continúa causando estragos, y Kristi hace referencia a su presencia con mayor frecuencia a pesar de que Dennis y Julie claramente no pueden verlo. Tobi también comienza a escalar, sus acciones se vuelven más violentas y amenazantes.

Atrapa a Katie en el sótano de la habitación de las niñas. Asusta a una niñera desprevenida. Y Dennis encuentra un sigilo extraño grabado en la pared del espacio de acceso. Una noche, Kristi finalmente le dice a Tobi que ya no quiere hablar con él.

Al día siguiente, cuando Kristi cae misteriosamente enferma, Dennis y Julie la llevan rápidamente al médico, dejando a Katie en manos del amigo y colega de Dennis, Randy (Dustin Ingram).

Después de que Katie lo convence de jugar Bloody Mary en el baño de las niñas, Tobi aparentemente lo ve como una oportunidad. Araña a Randy, arroja violentamente los muebles y, en general, aterroriza tanto a Randy como a Katie que llora. Dennis y Julie regresan a casa y encuentran a Randy asustado y furioso.

Le advierte a Dennis que lea los libros, señalando que la entidad con la que están tratando no es Casper, el fantasma amistoso.

Finalmente, Dennis lee los libros y descubre que el sigilo en el espacio de acceso de las niñas es un triángulo taumatúrgico, un símbolo relacionado con la magia desde hace mucho tiempo, que continúa apareciendo a lo largo de la serie de películas.

También es, en este caso, utilizado por un aquelarre que, décadas antes, prometió hijos primogénitos a un demonio. Cuando Dennis le cuenta a Julie sobre esto, intentando mostrarle las cintas de lo que sucedió, ella se niega a creerle. Ni siquiera Katie llorando a su madre que Tobi la lastimó es suficiente para convencer a Julie.

Vamos a la casa de la abuela

Lo que finalmente convence a Julie es entrar a la cocina y ver que todos los muebles y utensilios han desaparecido por completo antes de que todos vuelvan a caer al suelo.

La familia escapa a la casa de la madre de Julie, Lois (Hallie Foote), siete horas al sur en Moorpark, lo que Kristi les había pedido que hicieran ese mismo día. Lois, a quien conocimos antes en la fiesta de cumpleaños de Katie, discutiendo brevemente con Julie si planea tener más hijos, los acoge.

En este punto de la narración, parecería que todos están a salvo. Después de todo, ¿quién podría encontrar algo peligroso en la casa de la abuela? Excepto que más tarde esa noche, cuando Julie y Dennis se despiertan con el sonido de los autos que se detienen afuera.

Julie va a ver a las niñas, pero cuando no regresa, Dennis toma la cámara para ir a buscarlas. En lugar de las niñas y Julie, encuentra el sigilo demoníaco del espacio de acceso en la pared del comedor, y Lois junto con varias otras mujeres se acercan lentamente a él. Huyendo de ellos, encuentra el cuerpo de Julie flotando en el aire antes de que ella sea arrojada hacia él y lo arroje por las escaleras.

El final de Actividad Paranormal 3, como termina empieza

Dennis finalmente encuentra a Kristi, pero cuando encuentra a Katie aparentemente llorando sobre el cuerpo de su madre, ella se da la vuelta y ataca a Dennis de una manera similar a como luego matará a su novio Micah al final de "Actividad Paranormal".

Herido y arrastrándose por el suelo de la sala de estar, Dennis mira hacia arriba para ver a Lois observando con calma, antes de que una fuerza invisible le rompa la columna. Mientras Katie y Lois suben las escaleras, Kristi simplemente dice "vamos, Tobi" y luego las sigue.

Este final establece y explica muchas cosas que vienen antes y después de las películas de "Actividad Paranormal": es el imán alrededor del cual gira toda la línea de tiempo.

Explica por qué, al comienzo de la película, las cintas VHS fueron robadas del sótano de Kristi y Brian (muy probablemente por Katie). También explica que la posesión de Katie y Kristi, en las partes uno y dos respectivamente, son anteriores a los eventos de las películas por una gran cantidad de tiempo. Además, sus posesiones no son ocurrencias aleatorias.

Más bien, han sido seleccionados especialmente, por su propia abuela, nada menos que como un conducto para que algo verdaderamente malvado ingrese al mundo.

Si Lois no puede proporcionarle a Tobi (o Asmodeus, o lo que sea) un hombre para poseer a través de Julie, entonces tendrá que hacerlo a través de una de las chicas. Pasarán otros dieciocho años hasta que uno de ellos tenga un hijo, pero parece que a Tobi no le importa esperar.

