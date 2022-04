Filtran primer vistazo de Michael Keaton como Batman en 'The Flash'

Primer vistazo a Michael Keaton con el traje de Batman

De manera extraoficial en redes sociales se ha filtrado el primer vistazo de Michael Keaton el traje de Batman, el cual usará para la cinta 'The Flash'.

Esta sería la primera ocasión en que el actor use el traje icónico, el cual vistió por última vez hace más de 33 años en la cinta "Batman Returns".

Previamente se había filtrado su presencia en el set de Batgirl, sin embargo esta es la primera vez que tenemos una imagen clara de lo que será su presencia en 'The Flash'.

En redes sociales se han filtrado un par de imágenes que muestran al actor vestido con el icónico traje, el cual portará para la cinta del velocista con Ezra Miller.

Muchos se han sorprendido al ver al actor en tan buena forma, sobretodo si se toma en cuenta que han pasado 33 años desde su primera aparición como Batman en la cinta de 1989.

Como previamente te contamos, Keaton tenía 37 años cuando la cinta se produjo a finales de los años 80's e interpretó al Caballero de la Noche por última vez en "Batman Returns" de 1992.

¿Cuándo se estrena 'The Flash'?

Inicialmente la cinta se estrenaría a finales de este año, sin embargo una serie de decisiones ejecutivos la llevaron hasta junio de 2023.

Sin ahondar en la decisión sobre el retraso, la productora anunció que "The Flash” y “Aquaman and The Lost Kingdom” se estrenarán hasta el 2023 y no a finales de este año como se tenía presupuestado.

En el caso de Michael Keaton su participación como Batman no será solo en The Flash, sino también se planea su intervención en la cinta de Batgirl con Leslie Grace.



