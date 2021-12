Filtran nueva foto del set de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Las nuevas fotos filtradas del set de Doctor Strange in the Multiverse of Madness revelan la destrucción de uno de los sitios más importantes en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En una foto compartida en Instagram, la próxima secuela de Doctor Strange verá la destrucción del Sanctum Sanctorum de Nueva York, la sede del ex-Hechicero Supremo, el Dr. Stephen Strange interpretado por Benedict Cumberbatch.

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias anteriormente, en redes sociales están circulando al menos 5 teorías sobre qué pasará en ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness' y algunas explican la destrucción del Sanctum Santorum.

Filtran nuevas fotos de Doctor Strange 2

Después de que finalizaron las regrabaciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness confirmando más cameos durante la película, nuevas fotos desde el set han llegado a cuentas de spoilers de Instagram.

Hasta el momento, no está claro qué o quién destruyó la gran ventana circular del Sanctorum, pero claramente causó daños importantes. Las posibilidades son muy variadas debido a la participación de tantos héroes y villanos de Marvel en la cinta.

Si bien los personajes en sí no han sido confirmados, las fuentes informan que la película se divertirá más con el multiverso tras el éxito de Spider-Man: No Way Home y el esperado crossover de los tres spiderman.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness estreno

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega a cine en 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines el 6 de mayo de 2022 pese a que Marvel anunció regrabaciones para la secuela que contará con la participación de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff.

