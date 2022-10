Filtran grabaciones de la muerte de Lady Di en The Crown

Se ha destacado recientemente que en TikTok circula un video en el que un usuario revela, supuestamente, la manera en que grabaron la “muerte” de Lady Di para The Crown.

Se trata del usuario @johnsyrizzoo de TikTok, quien compartió en su perfil una grabación con las tomas que realizaron para la nueva temporada de la exitosa serie de Netflix centrada en la corona británica.

Hay que destacar que la filmación ocurrió en las calles de Barcelona y se trató de una secuencia muy corta en el que el auto de Lady Di es perseguido por algunos paparazzi en motos.

La muerte de Lady Di en The Crown

Escenas de The Crown

Y aunque muchos piensan que se trata de la escena de la muerte de Lady Di, en realidad, se trata de lo sucedido el 30 de agosto cuando la princesa de Gales llegó a París y comenzó a ser acosada por los reporteros.

Justo un día antes del fatídico accidente de la madrugada del 31 de agosto de 1997, cuando Diana Spencer perdió la vida y la familia real se conmocionó con lo sucedido.

Con casi 600 mil likes, esta publicación de TikTok se ha hecho viral y ya hizo especular a los fanáticos de la serie The Crown sobre hasta dónde podrán ver acerca de la historia ficcionada de la corona británica, donde Elizabeth Debicki hace de Lady Di.

TE PUEDE INTERESAR: Así será la muerte de Lady Di en la serie The Crown

La nueva temporada de The Crown

Con la llegada de la temporada 5 de The Crown a Netflix, muchos se han preguntado si se verá la muerte de Lady Di en la serie, lo cierto es que un portavoz de Netflix comentó al periódico británico The Sun que “El momento exacto del impacto del choque no se mostrará” en pantalla.

Además de “las consecuencias con el embajador británico en Francia que entra en acción con el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego las consecuencias constitucionales posteriores” que trajo la muerte de Lady Di.

Cabe destacar que la temporada 5 de The Crown llega a las pantallas de todos los suscriptores de Netflix el próximo 9 de noviembre.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram