'Fast and Furious 9' lamentablemente es pospuesta por tercera vez

Lamentablemente la popular franquicia de Universal ‘Fast and Furios’ vuelve a cambiar de fecha de estreno, está estaba programada para llegar a los cines el 31 de Mayo y hoy anunciaron que queda pospuesta gasta el 25 de junio de este año.

Anteriormente La Verdad Noticias había informado que el último retraso de 'F9' significaba que se estrenará más de 12 meses después de la fecha prevista originalmente. La película estaba inicialmente programada para el verano pasado, pero Universal retrasó la fecha primero al 2 de abril de 2021 y luego al 28 de mayo, debido a la pandemia de coronavirus.

Elenco de Fast and Furious

En 'F9', Vin Diesel regresa como Dom Toretto, Michelle Rodríguez como Letty Ortiz, junto a Tyrese Gibson, Jordana Brewster y Helen Mirren.

Michael Rooker se une al elenco de la franquicia en esta entrega. La película también incluye a John Cena, interpretando al hermano de Dom, Cardi B, y la estrella de 'Peaky Blinders', Finn Cole.

El veterano cineasta Justin Lin ha dirigido la novena entrega de la exitosa serie de películas que se lanzó con la película de 2001 'Rápidos y furiosos'. Justin también ha escrito el guión de la película con Daniel Casey.

Universal anuncia más retrasos en sus películas

Justin también se adjunta para dirigir la décima y undécima entrega de la popular franquicia. Aparte de 'F9', Universal también anunció que 'Minions: The Rise of Gru', la quinta entrega de la franquicia 'Despicable Me', se pospuso un año entero.

La película familiar animada estaba programada para estrenarse el 2 de julio de 2021 y ahora se estrenará en cines el 1 de julio de 2022.

'Minions: The Rise of Gru', cuya producción fue interrumpida debido a la pandemia, verá a Steve Carell en el papel principal. Los recién llegados al elenco de voces incluyen a Alan Arkin, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren y Danny Trejo. La película también presenta a Russell Brand, Michelle Yeoh y Julie Andrews.

