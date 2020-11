Fans quieren a Colin Farrell como Grindelwald tras salida de Johnny Depp

Tras la salida de Johnny Depp de la franquicia Animales fantásticos, no puede haber mejor opción para interpretar al villano Gellert Grindelwald en la tercera entrega que Colin Farrell.

El actor irlandés interpretó al Auror Percival Graves en la primera película, "Animales fantásticos y dónde encontrarlos". Sin embargo, el final reveló que en realidad era Grindelwald, habiendo cambiado su apariencia mediante el uso de la transfiguración para asumir la identidad de Graves.

Cuando el Percival Graves de Colin Farrell se transformó en Grindelwald de Johnny Depp al final de "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", la respuesta del público fue en gran parte de decepción más que de emoción.

Incluso fuera de sus problemas legales, Johnny Depp ha visto un declive en popularidad en los últimos años, apareciendo en una serie de decepciones críticas y en taquilla como "Alice Through the Looking Glass", "Transcendence" y "Mortdecai", y su inclinación por los papeles con lentes de contacto de colores, una cara pintada de blanco y un cabello extraño se ha vuelto bastante predecible.

La actuación sutil pero eléctrica de Colin Farrell como Percival Graves fue uno de los aspectos más destacados de Animales fantásticos y Dónde encontrarlos, y la llegada de Johnny Depp trajo consigo la decepción de la partida de su predecesor.

Johnny Depp deja Animales fantásticos

Después de perder una demanda por difamación contra el tabloide británico, The Sun por acusaciones de violencia doméstica contra su ex esposa, Amber Heard, el actor dijo que Warner Bros. le había pedido que renunciara a la franquicia de Animales Fantásticos.

Aunque sostiene que las acusaciones son falsas, Johnny Depp dijo que "respetó y accedió a esa solicitud", según informó en su cuenta oficial de Instagram.

Johnny Depp y Amber Heard se enfrentan en juicio por difamación

La partida de una de las estrellas de Animales Fantásticos es el último bache en el camino de la serie de precuelas, que ha luchado por atraer el mismo interés y éxito que la serie de películas original de Harry Potter.

Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald se convirtió en la película de Mundo Mágico con menor recaudación tras su estreno en 2018, mientras que la producción de Animales fantásticos 3 se detuvo en el último minuto debido a la pandemia de COVID-19, y la autora de Harry Potter, J.K. Rowling se ha visto envuelto en una controversia sobre los comentarios transfóbicos.

¿Por qué los fans quieren a Colin Farrell?

Colin Farrell tiene un rango increíble como actor, dominando todo, desde comedias oscuras como In Bruges y The Lobster hasta thrillers intensos como Phone Booth y Widows. Sin embargo, realmente brilla en papeles de villano.

El cuidado tierno e inquietante de Graves de la solitaria y oprimida Credence Barebone de Ezra Miller en "Animales fantásticos y dónde encontrarlos" demostró el talento de Colin Farrell para interpretar a villanos seductores, como también se ve en la nueva versión de 2011 de la película de vampiros, Fright Night.

Su discurso final, en el que desafía las leyes contra la revelación del mundo mágico a los muggles que obligan a los magos a "encogerse de miedo a menos que nos arriesguemos a ser descubiertos", se pronuncia en un tono tan tranquilo y convincente que incluso la audiencia puede llegar a convencerse.

Colin Farrell dio vida a Percival Graves en primera entrega de la franquicia

Siempre existía la posibilidad de que Colin Farrell regresara como el verdadero Percival Graves, ya que las películas de Animales fantásticos nunca confirmaron que Grindelwald lo mató antes de asumir su identidad. Pero aunque sería bienvenido en cualquier papel, traerlo de vuelta como Graves perdería la ventaja escalofriante que tiene cuando interpreta al villano.

Ahora que Fantastic Beasts 3 necesita un nuevo Grindelwald, la historia podría fácilmente justificarlo asumiendo la apariencia de Graves nuevamente, ya sea para burlarse de MACUSA usando la cara de su antiguo colega, o para profundizar la lealtad de Credence hacia él recordándole cuándo lo hicieron. primer encuentro.

Johnny Depp ha dado Grindelwald en dos películas de la franquicia

Grindelwald es una figura poderosa en el canon de Harry Potter: el amigo de la infancia de Dumbledore y el amor de su vida, y también básicamente el Adolf Hitler del mundo mágico. Lo que es particularmente aterrador de él en concepto no es simplemente sus poderosas habilidades mágicas, sino su capacidad para atraer seguidores devotos a su causa.

Según los informes, Warner Bros.está planeando elegir a un nuevo actor para el papel después de la partida de Depp, pero las películas de Animales fantásticos ya tienen una versión perfectamente seductora de Grindelwald que podría ser traída de regreso y esa es la de Colin Farrell.

Puedes leer en La Verdad Noticias: Animales Fantásticos 3: Eddie Redmayne confiesa importante noticia

¿Te gustaría ver a Colin Farrell como Grindelwald?, ¿Lo prefieres a él o quisieras ver a Johnny Depp de vuelta en "Animales Fántasticos"? Dinos en los comentarios.