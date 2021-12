Fans quieren a Andrew Garfield como el nuevo "Joker" ¡Así luciría!

Andrew Garfield sabe que sus fans desean que sea el Joker de las nuevas películas live action de DC Cómics, incluso, han comenzando a circular varios fanarts mostrando como se vería el actor en el maquillaje del villano de Gotham.

Un fanart animado del usuario de Instagram @g_reenzo mostró lo irreconocible que se ve Garfield como el Joker para la posible secuela de The Batman de Robert Pattinson que llegará a cines el próximo año.

Después de que se reveló un nuevo vistazo de Robert Pattinson en The Batman, los fans crearon su propias imagenes de Garfield como el villano más famoso del Caballero de la noche, que te presentamos a continuación.

¿Andrew Garfield sería el Joker?

Durante una cápsula especial con CQ para YouTube, "Andrew Garfield Responds to Fans on the Internet", el actor respondió a una duda de los fans sobre si aceptaría dar vida al Joker junto a Robert Pattinson.

"No, de ninguna manera. No me acercaría. Es muy dulce de tu parte pensar que es posible, pero no creo que pueda hacerlo nunca por lo que hizo Heath Ledger, lo que hizo Jack Nicholson y por supuesto, Joaquin Phoenix hizo su propia genialidad".

Además de las, al parecer pocas, posibilidades de que de vida al Guasón, los fans también se preguntan si Spider-Man: No Way Home podría tener a Andrew Garfield tras varias filtraciones, supuestamente falsas.

¿Cuántos años tiene Andrew Garfield cuando grabo Spiderman?

Andrew Garfield dio vida a Spiderman

Aunque daba vida a un Peter Parker adolescente, Andrew Garfield tenía 29 años de edad cuando protagonizó The Amazing Spiderman en 2012, y 38 años de edad en su posible regreso con Spider-Man: No Way Home.

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias anteriormente, Andrew Garfield insiste que no estará en Spider-Man No Way, ni tiene intenciones de dar vida al Joker, por respeto a las representaciones de actores pasados.

