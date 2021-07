Fans de Marvel celebran 4 de julio como el cumpleaños de Capitán América

¡Es esa época del año otra vez! El 4 de julio es el día en que la mayoría de los estadounidenses celebran el Día de la Independencia, pero muchos han optado por honrar a una persona muy especial en la festividad, el Capitán América.

Steve Rogers nació en este día en 1918, y muchos están tomando Twitter para celebrarlo. Otros también están celebrando a Sam Wilson, aunque su cumpleaños es en septiembre, todavía recibe un poco de amor ahora que ha tomado el manto de Cap.

Este 4 de julio también revivió las pláticas del posible regreso de Chris Evan como Capitán América, aunque esa posibilidad es muy remota por lo que los fans de Marvel deberán aceptar su ausencia.

¿Cuándo nació el Capitán América?

Steve Rogers celebra su cumpleaños el 4 de julio

El personaje que nació como propaganda en contra de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial e interpretado por Chris Evans en el Universo Cinematográfico de Marvel tiene como fecha oficial de nacimiento el 4 de julio de 1918.

Anteriormente, los fans de Marvel celebraron el primer mes de Anthony Mackie como Capitán América, ahora, celebran el que sería el 103 cumpleaños de Steve Rogers. Puedes ver algunos de los tweets a continuación ...

¿Quién es el nuevo Capitán América en Falcón?

Sam Wilson será el nuevo Captain America

Durante la segunda serie de Marvel en Disney Plus, "The Falcon and the Winter Soldier", Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, tomó el manto de Steve Rogers para convertirse en el nuevo Capitán América.

Como te revelamos en La Verdad Noticias, Mackie reveló cuanto tiempo será Capitán América y si sentía el peso de convertirse en el superhéroe. "No sentí presión alguna. Solo la emoción de la gente al ver a dónde va a llevar Marvel el personaje".

La gente está especialmente emocionada con Cap ahora que Marvel Studios ha anunciado un Capitán América 4, que será escrito por Spellman de la serie de Falcon, quien firmó para escribir el guión con Dalan Musson.

Ya hay rumores de que Chris Evans podría regresar como Steve Rogers, pero es seguro asumir que Anthony Mackie asumirá el papel de Capitán América en el MCU en el futuro previsible.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!