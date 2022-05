Fans de Harry Potter odiaron esta escena en una de las películas

La serie de libros de fantasía "Harry Potter" rompió barreras cuando se lanzó por primera vez en los años 90. Desde entonces, se ha convertido en una de las series de libros infantiles más populares, con primeras ediciones especiales vendidas por casi medio millón de dólares.

Las aventuras de Harry, Ron y Hermione han generado una gran cantidad de admiradores, así como uno de los acuerdos cinematográficos más lucrativos hasta la fecha, pero con la popularidad extrema también llegan las críticas.

La serie de películas puede ser amada por los fanáticos, pero adaptar grandes cantidades de texto para la pantalla nunca es perfecto. Los libros pueden profundizar en los matices profundos de los personajes, mientras que las adaptaciones cinematográficas solo tienen un tiempo limitado para transmitir el mensaje.

Muchas historias de las películas de "Harry Potter" fueron embellecidas, como la batalla final entre Harry (Daniel Radcliffe) y Lord Voldemort (Ralph Fiennes). Otras historias parecían haber desaparecido por completo.

Tales decisiones se pueden esperar de una serie de libros con mucha historia que necesita ajustarse a una ventana de dos horas. Aun así, no todos los cambios serán apreciados. Una escena en particular de la sexta entrega todavía se recuerda como uno de los cambios más extraños en la serie de películas.

El incendio en la Madriguera nunca ocurrió

Con "Harry Potter y el misterio del príncipe" registrando más de 600 páginas, no sorprende que haya algunos cambios al adaptarlo para la pantalla. Pero se agregó una escena a la película que molestó a los fanáticos.

Mientras Harry celebra la Navidad con los Weasley, un grupo de mortífagos desciende sobre la casa familiar y la prende fuego. Los fanáticos entienden que se deben hacer cambios, pero muchos odiaron esta inclusión que no estaba en el libro.

No solo la escena no estaba en el libro, sino que los fanáticos discreparon con la falta de apuestas. Aunque fue un momento aterrador para Harry y los Weasley, no tuvo impacto en el resto de la serie.

Es lógico pensar que los Weasley podrían haber arreglado la casa con magia. Pero si fue una solución tan fácil, ¿cuál fue el punto de ponerlo en la película en primer lugar? La inclusión se vuelve más extraña considerando que, si bien el ataque de los Mortífagos nunca se vuelve a mencionar en la pantalla, tuvo un impacto menos que favorable en el resto de la película.

Gran parte de la trama principal del libro falta en la película

La inclusión de la escena del ataque de los Mortífagos no tuvo sentido en su ejecución.

La Madriguera fue uno de los pocos lugares que realmente sintió como un hogar para Harry, y sin repercusiones duraderas dentro de la historia, el ataque parece que solo se agregó para darle estilo.

Pero el precioso tiempo que pasó en el fuego también le quitó otras escenas que eran necesarias para que la película se sintiera satisfactoria.

La única explicación para la identidad del Príncipe Mestizo, un punto tan significativo que está en el título de la historia, ocurre al final cuando el profesor Snape (Alan Rickman) lo anuncia con poco preámbulo.

En el libro, la identidad del Príncipe Mestizo tiene más peso emocional y da contexto a la persona de Snape, pero tiene pocas consecuencias en la película. Los fanáticos también notaron que si no se hubiera agregado el ataque a la Madriguera, se podría haber dedicado más tiempo al misterio que rodea a los Horrocruxes.

Eliminar las conversaciones de Harry con Dumbledore también tiene otro costo: hace que el final de la película sea menos impactante. Sin establecer la relación entre los dos personajes y mostrar cuánto tiempo pasaron juntos, la muerte de Dumbledore y la salida de Harry de la escuela no tienen el mismo impacto que deberían tener. Pero la suya no es la única relación en pantalla que se interrumpió.

La relación de Harry y Ginny pagó el precio más alto

Quizás el descuido más atroz en "El príncipe mestizo" fue la descripción de las relaciones, que sufrían por la falta de tiempo frente a la pantalla. Ron (Rupert Grint) y Hermione (Emma Watson) ocupan gran parte del drama romántico durante la película.

Pero incluso entonces, su historia seguía siendo solo una sombra de lo que era en el libro. Debido a que no hubo tiempo suficiente para explorar la interacción entre los personajes, faltaron muchos latidos emocionales, así como el desarrollo individual de los personajes.

Ginny es un personaje feroz y leal

"El fuego en la madriguera es la peor. ¿Por qué eliminarían tantas cosas entre Ron y Hermione, todo el asunto del quidditch con Ginny, la explicación de Malfoy al final, o cualquier otra cosa? solo para agregar una escena que no tiene ningún sentido", comentó un fanático.

En el libro, Ginny es feroz, leal y, sobre todo, segura de sí misma. Ella no espera a que Harry haga el primer movimiento y es sorprendentemente hábil en los maleficios. Pero su interpretación cinematográfica es quizás una de las peores bajas en la adaptación.

