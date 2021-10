Fans de Dune especulan el casting de la segunda parte

Hoy temprano llegó la confirmación oficial de Warner Bros. Pictures y Legendary Entertainment de que Dune Parte dos está en camino.

Y llegará a los cines en octubre de 2023 . La noticia de la secuela vino con la confirmación de que el director, productor y coguionista Denis Villeneuve volverá una vez más, quien emitió un comunicado que decía:

"Fue un sueño para mí adaptar Dune de Frank Herbert y tengo los fans, el elenco, y el equipo, Legendary y Warner Bros. para agradecer por apoyar este sueño. Esto es solo el comienzo ".

Sin embargo, esta noticia tiene a los fanáticos de la película y la franquicia, que por cierto Dune es la apertura más grande de la pandemia para Warner Bros, haciendo una pregunta, ¿quién diablos va a desempeñar el papel importante de Feyd?

Las especulaciones del casting de Dune

Para aquellos que no lo saben, Feyd-Rautha Harkonnen fue uno de los principales antagonistas de la novela original de Dune y fue interpretado notablemente por el músico Sting en la adaptación de 1984 de David Lynch del libro.

Sobrino del barón Harkonnen (interpretado por Stellan Skarsg? Rd en la nueva película) y hermano menor de Glossu Rabban Harkonnen (Dave Bautista en la última versión) , el personaje termina convirtiéndose en una especie de espejo de Paul en el texto ( interpretado por Timoth? e Chalamet en la película de Villeneuve) y la pareja se encuentra en una batalla a muerte (con mucho subtexto para masticar allí).

Con todo eso en mente, los fanáticos se han estado preguntando desde que Thimotee Chalamet fue elegido quién interpretaría a su opuesto en Dune.

Dado que el personaje no estaba presente o no había referencias en la nueva película, se ha especulado que no aparecerían hasta la segunda parte o que tal vez Rabban de Bautista se había compuesto para ser ambos. En cualquier caso, los fanáticos están especulando sobre quién asumirá el papel y, francamente, hay algunas buenas opciones.

" Denis Villeneuve ha creado una película que es tanto visualmente extraordinaria como emocionalmente transportadora, como lo demuestra su éxito global tanto en la crítica como en la taquilla ", dijo el director de Warner Bros. Toby Emmerich.

"Estamos encantados de continuar en este viaje con Denis y su elenco y equipo, y nuestros socios en Legendary, y estamos ansiosos por llevar el próximo capítulo de esta historia épica a los cines en octubre de 2023".

