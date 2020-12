Fanáticos de Firefly podrían recibir buenas noticias gracias a Disney Plus

Fanáticos de Firefly podrían recibir buenas noticias pronto

Han pasado casi dos décadas completas desde que Firefly salió del aire, y los fanáticos del programa han sido salpicados de falsas esperanzas al menos una vez al año desde entonces.

Los rumores de los especiales de reunión, las secuelas de Serenity y los reinicios de Netflix han circulado como tantas señales que no puedes detener. Nathan Fillion se disfrazó del Capitán Reynolds en Castle, lo que los devotos vieron como una señal segura de que la tripulación seguiría volando lo suficientemente pronto.

Por lo tanto, es con cierto grado de precaución que se transmita la siguiente actualización: Word está haciendo las rondas de que Disney está trabajando en un reinicio de Firefly, destinado a su lanzamiento en su servicio de transmisión Disney Plus.

Esa actualización es cortesía de Giant Freakin Robot, y aunque un recordatorio para que hagas lo que The Who te enseñó y no te dejes engañar de nuevo podría ser un hecho, el rumor parece tener piernas.

Todo es gracias a la continua caída en la viabilidad financiera de los estrenos teatrales y un cambio en toda la empresa hacia contenido más televisado. Firefly, que se unió a la bóveda de Disney como parte de la adquisición de la compañía en 2019 de todas las propiedades de entretenimiento de Fox, se considera un universo viable para explorar dado el énfasis directo del estudio en el consumidor.

Pero no es el regreso de una querida franquicia de culto lo que más me llama la atención, es el rumoreado Disneyfication de la serie lo que parece venir con ella.

El actor principal ha dado muchas señales de la serie Firefly.

¿Fireflye podría regresar del “Agujero negro”?

Según la fuente, el regreso de Disney al 'Verso' está programado para hacer algunos cambios asombrosos, entre los que se destaca que la serie, según se informa, sería un reinicio difícil, reestructurando y reiniciando cada personaje desde el principio.

Eso seguramente atraerá la ira de los fanáticos acérrimos, al igual que el plan propuesto por el estudio de hacer que la nueva serie sea "clasificada para adultos" con la esperanza de crear un producto final más familiar.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Firefly, en su corta duración en Fox en 2002, fue una historia decididamente sombría definida por sus tramas y personajes moralmente grises.

Los detalles sobre la producción del programa son escasos en este momento, con informes de que el reinicio de Firefly es tan temprano que aún no estaba listo para la reciente presentación del Día del Inversor de Disney.

Quizás la pregunta más grande en la mente de los fanáticos será si el showrunner original y creador de la serie Joss Whedon estará involucrado, dada la reciente serie de acusaciones extrañas que rodean al aclamado cineasta.

Aún no se ha dicho nada, pero parece poco probable que el programa rompa la atmósfera sin que Whedon al menos ofrezca sus dos centavos.

Mientras Browncoats esperan más noticias sobre el reinicio que se rumorea, todavía hay mucha historia de Firefly por explorar.

Desde que el programa salió del aire, los estudios han producido docenas de continuaciones de la historia en cómics, escritas por la realeza geek como Patton Oswalt e incluso el propio Joss Whedon.

La franquicia ha generado novelas, libros de referencia, juegos de rol, juegos de mesa y un libro de cocina desde que se retiró prematuramente de las ondas.

Dado que la serie original solo duró media temporada, el hecho de que generó tanto contenido puede parecer imposible, pero eso es lo que la hace poderosa.

