Falcon and the Winter Soldier: Directora promete una aventura "Llena de emociones"

La directora de The Falcon and the Winter Soldier, Kari Skogland, promete una aventura "divertida, animada y cargada de emociones" en su nueva serie Marvel Disney +.

Esa es una promesa bastante grande en este caso; Todavía es tan poco lo que sabemos sobre la historia y los personajes de Falcon and teh Winter Soldier que es difícil saber qué esperar.

Los avances nos han demostrado que el programa tendrá mucha química cómica entre Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan), así como algunas secuencias de acción a nivel de película de Marvel. Entonces, ¿de dónde viene toda la emoción?

Directora de Falcon and the Winter Soldier asegura que la serie esta impactante

La Verdad Noticias ha hablado con La Directora, Kari Skogland y ella describió la combinación de acción y drama de peso con la que pudo jugar mientras hacía The Falcon and the Winter Soldier:

"Pude jugar en un mundo musculoso, así como en un mundo bastante dramático. Tuve que usar cada pedacito de músculo que tenía en términos de la experiencia que estaba trayendo a la mesa, no solo con la acción sino con la drama sincero".

No hay otra mención sobre de qué se trata el "drama sincero" de El halcón y el soldado de invierno, pero tenemos algunas conjeturas bastante justas en este punto.

En primer lugar, tanto Falcon como Winter Soldier se ocuparán de que Steve Rogers elija seguir adelante con su vida y vivir sus días en una línea de tiempo de la década de 1950 con Peggy Carter.

Para Sam y Bucky, eso significará tanto la pérdida de un amigo como el peso de honrar el manto del Capitán América sobre sus respectivos hombros. El manto del escudo de Cap y el símbolo del súper soldado de Estados Unidos también crearán una tensión dramática entre Sam y Bucky, ya que seguramente tendrán ideas contradictorias sobre cómo es "honrar" el legado de Steve.

Escenas de la serie de The Falcon and the Winter Soldier.

Luego está el drama sociopolítico más amplio inherente a explorar cómo debería verse el símbolo del "Capitán América" en un contexto mundial moderno. Ese arco temático le dará al John Walker/US Agent de Wyatt Russell ya su historia el peso dramático necesario para hacer que la historia del "villano" tenga más profundidad y significado.

Todo ese drama rodea al Falcon y Winter Soldier, pero hay aún más impacto emocional esperando con el conjunto más grande de personajes. Zemo de Daniel Brühl tiene un gran poder dramático, y tendrá aún más posibilidades de flexionarlo en TFATWS que en Captain America: Civil War.

Lo mismo ocurre con Sharon Carter (Emily VanCamp), quien ha estado esperando años por un foco de atención más grande, lidiando con sus consecuencias emocionales por la tía Peggy, la caída de SHIELD, sin nunca llegar a ejercitar sus sentimientos por Steve Rogers. La Agente 13 tiene suficiente drama para llevar su propia serie.

