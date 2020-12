Falcon and The Winter Soldier: Revelan cuándo podremos ver la serie en Disney Plus

Con 2021 en el horizonte, los fanáticos de la televisión están anticipando algunos de los programas que nos esperan el próximo año. En la parte superior de la lista es, sin duda, Disney Plus serie de Falcon and The Winter Soldier.

Ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel, la próxima serie presenta a Anthony Mackie y Sebastian Stan repitiendo sus papeles de las películas como Sam Wilson/Falcon y Bucky Barnes/The Winter Soldier.

Aún no se sabe mucho más al respecto, pero está claro que se centrará en los intentos de Sam de seguir los pasos de su amigo Steve Rogers para convertirse en el próximo Capitán América.

Originalmente se suponía que llegaría al servicio de transmisión en agosto, pero debido a los retrasos en la producción causados por el brote del nuevo coronavirus, eso no pudo suceder. Sabemos que ahora la serie llegará a las pantallas en 2021, pero en lo que respecta a cuándo, eso no ha sido del todo claro. Y puedes apostar que los fanáticos están ansiosos por descubrirlo.

¿Cuándo se estrena Falcon and The Winter Soldier?

Emily VanCamp (Sharon Carter en Falcon and The Winter Soldier.

Emily VanCamp tiene algunas respuestas para ellos, ya que la estrella, que repite su papel de Sharon Carter, bromeó cuando los fanáticos podrían esperar su llegada.

Durante una entrevista en vivo de Instagram con PJ Stock (H/T: The Direct para la transcripción), la actriz confirmó que ella "no cree que tengan una fecha de lanzamiento todavía" porque tenían que "regresar y terminar la filmación después bloqueo ”agregando:

“Han terminado de filmar, por lo que probablemente ya casi hayan terminado de editar en este momento. Con suerte, a principios de año. Y, "The Resident" también comenzará en enero, por lo que podría haber mucho de mí ... en enero ".

El programa WandaVision, compañero de Disney Plus Marvel, se estrena en el transmisor en enero y solo dura seis episodios, por lo que es probable que podamos ver a The Falcon y The Winter Soldier aparecer a principios de la primavera entre febrero y abril.

TE PUEDE INTERESAR: Falcon and The Winter Soldier revela nueva imagen del supervillano de la serie

Eso es, por supuesto, especulación, pero parece que obtendremos el programa más temprano que tarde en 2021 no dejes de seguir a La Verdad Noticias para mantenerte informado sobre cuando es la fecha exacta de la serie.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.