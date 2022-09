Ezra Miller habría sido despedido por DC y 'The Flash' sería su última cinta

Continúan llegando las malas noticias para los seguidores de DC y su universo extendido, ahora luego de que un conocido insider asegurara que Ezra Miller ya habría sido despedido por la empresa y en todo caso 'The Flash' sería su última película.

Recordemos que el actor no ha tenido uno de de sus mejores años en cuanto a carrera, pues de un tiempo acá ha acaparado los titulares con sus múltiples escándalos que van desde arrestos hasta acusaciones por ser el supuesto líder de una secta.

Aunque Miller ya ofreció disculpas públicas por su comportamiento, todo parece indicar que DC ya tomó una decisión y todo lo que venía arrastrando finalmente llegó a su punto límite.

Luego de la serie de cancelaciones que han pasado por decisión de Warner Bros. y DC, los fans esperarían que la película del velocista al menos hubiera pasado por un recast, todo ello debido a los escándalos de su protagonista y aunque esto de momento no ocurrió debido al avance en su producción, un conocido insider asegura que Miller ya no volverá a dicho papel después de la cinta.

"No estoy seguro si son buenas o malas noticias, depende de ti, pero escuché que Ezra Miller dejará de ser The Flash sin importar lo que pase. No volverá", aseguró via Twitter My Time To Shine Hello.