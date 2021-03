Extrañas historias reales que merecen adaptaciones a películas de terror

Algunos de los asesinos más enfermos y los cuentos más espeluznantes que ha visto el cine se han inspirado en hechos reales. El infame Ed Gein fue la fuente de inspiración para Psycho de Alfred Hitchcock, así como para Leatherface con motosierra de Texas Chainsaw Massacre.

El misterioso asesino en serie llamado El monstruo de Florencia fue la base de Hannibal Lecter de El silencio de los corderos, e incluso el éxito, El conjuro, narra la historia real de una obsesión fuera de control.

El mundo está lleno de misterios, asesinatos e historias reales profundamente inquietantes. Entonces, con Halloween a la vuelta de la esquina, aquí hay diez historias reales que parecen perfectas para una re-imaginación propia de una película de terror.

Es cierto que algunos de estos han obtenido versiones de películas de bajo presupuesto. Pero creemos que se merecen algo un poco más sustancial y merecedor de sus raíces realmente espeluznantes.

Historias reales que merecen películas de terror

HH Holmes, un asesino que parece de película

Algunos creen que HH Holmes era Jack el Destripador.

A menudo acreditado como el primer asesino en serie de Estados Unidos, se cree que el recuento de cadáveres de Holmes está entre 27 (el número que confesó) y 200 víctimas. ¿Cómo es posible algo así? La respuesta simple es que Holmes construyó un hotel en una zona bulliciosa de Chicago en la década de 1890 y lo diseñó para que fuera un lugar perfecto para matar sus deseos enfermizos.

Más tarde llamado "Murder Castle", fue diseñado para ser un laberinto de habitaciones sin ventanas, lo que hace que el escape sea prácticamente imposible para aquellos que Holmes eligió atrapar. Nadie, aparte de Holmes, conocía el diseño completo del lugar, ya que repetidamente contrató y despidió a nuevos constructores para construir este castillo asesino en partes. Algunos de los atributos más extraños de este hotel eran las puertas que solo se podían abrir desde el exterior, las puertas que se abren sobre paredes de ladrillo, una caja fuerte lo suficientemente grande como para poner a una persona adentro (para asfixiarla).

Por lo general, cuando se trata de asesinos en serie, no centramos la película en ellos, sino en alguien que intenta escapar de ellos. Para Holmes probablemente sería una mujer joven que había venido a trabajar a su hotel, como fue el caso de muchas de las víctimas a las que confesó haber matado. Ella podría estar en Chicago para la Feria Mundial de 1893, y su historia de la niña de un pequeño pueblo que se fue a la gran ciudad aterradora se oscurece mientras intenta escapar del laberíntico Murder Castle. Si lo hace o no, dependería del guionista, por supuesto, pero en el camino aprendería las verdaderas profundidades de la depravación de este respetado empresario.

La casa de Winchester merece una gran historia en la pantalla grande

La mansión es una hermosa pero extraña casa ubicada en California.

Una de las estructuras más extrañas de los Estados Unidos es el hogar de la fallecida Sarah Winchester. Sarah, viuda del magnate de las armas William Winchester, creía que los fantasmas creados por los rifles Winchester de su marido vendrían en busca de venganza. Para protegerla, construyó una mansión en el norte de California que estuvo en construcción sin cesar durante 36 años.

Se dice que creía que mantenerlo siempre en constante cambio alejaría a los espíritus que le harían daño. Pero la construcción es absurda en el mejor de los casos. Hay ventanas que dan a otras partes de la casa en lugar de al exterior. Hay puertas y escaleras que no conducen a ninguna parte. En total, se gastó un estimado de 75 millones de dólares según las tarifas de hoy en la casa, que ha sido una atracción turística desde 1923, cinco meses después de que ella murió de una insuficiencia cardíaca a los 83 años.

Técnicamente, la casa ha inspirado una película, pero fue realizada por el dedicado fabricante de artículos de bajo presupuesto The Asylum. En cambio, imagina la historia de Sarah Winchester contada en un entorno gótico. Podría comenzar después de la muerte de su pequeña hija en 1866, antes de dar el salto a la muerte de su esposo en 1881. Luego seguir adelante con ella sola en el hogar y sintiéndose perdido. Podría representar un thriller psicológico, donde la audiencia se mantiene alerta sobre si la casa está encantada o no, o si Sarah está trastornada por tanto dolor.

Elisa Lam, una extraña historia con gran potencial

La inexplicable muerte de Elisa Lam se ha vuelto viral este mes debido a sus extrañas circunstancias y al documental que sacó Netflix. Se denunció la desaparición de una estudiante de 21 años llamada Elisa Lam. Su cuerpo fue descubierto más tarde por un trabajador de mantenimiento en uno de los tanques de agua de la azotea del Hotel Cecil de Los Ángeles, después de que los invitados se quejaran de que el agua tenía un sabor extraño.

La policía encontró la cinta de vigilancia en el ascensor del hotel, que pueden ser algunos de los momentos finales de Lam. Realmente tienes que verlo tú mismo para entender por qué se le han dado tantas críticas y está inspirando teorías de actividad paranormal. Tenga en cuenta que en su autopsia no se descubrieron signos de consumo de alcohol o drogas.

La extraña desaparición de Lam, la cual ya ha sido descubierta, es solo una de las manchas en la historia del Hotel Cecil. El lugar sombrío también ha acogido a dos asesinos en serie, incluido Nightstalker, que se sabe que ha asesinado a 13 mujeres, y se ha ganado la reputación de ser un punto caliente para el suicidio al saltar por sus ventanas. Básicamente, si fuera a hacer una película de estos eventos, sería en el camino de The Shining o American Horror Story: Murder House , donde una ubicación es esencialmente malvada, lo que lleva a quienes se quedan allí a cometer increíbles actos de violencia.

Los gemelos silenciosos tiene un gran potencial para una película de terror

Las hermanas eran inseparables y se comunicaban en una jerga que casi nadie entendía.

June y Jennifer Gibbons eran gemelas británicas cuyo vínculo se convirtió en algo ostracista y peligroso, ya que las unió, las alejó del mundo y las metió en problemas. Cuando eran niños, hablaban su propio idioma y rara vez hablaban con nadie más. Pero su amor mutuo a veces se cuajó, lo que resultó en que uno tratara de asesinar al otro y viceversa. A medida que crecieron, se embarcaron en una ola de delitos de robo e incendio que los tachó de psicópatas.

Fueron ingresados en el Hospital Broadmoor para criminales locos cuando solo tenían 14 años. Más tarde, finalmente comenzaron a acercarse a alguien, la periodista Marjorie Wallace. Para ella, mostraron una notable autoconciencia, admitiendo que nunca podrían ser individuos mientras el otro viviera. Jennifer le dijo a Wallace: "Voy a morir. Lo hemos decidido". Y cuando los estaban transfiriendo a una instalación de menor seguridad que les daría más libertad personal, Jennifer hizo precisamente eso. Aunque se dice que murió de una afección cardíaca, es una extraña coincidencia por decir lo menos.

The Silent Twins han conseguido una película para televisión en el Reino Unido, pero su historia es tan inusual que merece algo un poco más llamativo. Podría ser una película profundamente temperamental que habla del dolor de crear una identidad aparte de la familia. Mientras June vive (libre y aparentemente estable mentalmente), probablemente sería mejor centrar una película en ella y su lucha por amar a su hermana mientras intenta separarse de ella.

Muerte en el paso de Dyatlov

Rusia vuelve a investigar la misteriosa muerte de nueve excursionistas en los Urales 60 años después

Hay un pasaje en los Montes Urales de Rusia cuyas condiciones son tan duras que su pico cercano se llama Montaña Muerta debido a la falta de vida silvestre allí. No entiendo por qué querrías ir a esquiar en un lugar así, pero eso es exactamente lo que hicieron nueve excursionistas de esquí en febrero de 1959, para no volver jamás.

El grupo de búsqueda eventual descubrió una tienda de campaña rota en dos y todas las pertenencias del grupo, incluidos sus zapatos, se quedaron atrás a pesar de las temperaturas extremadamente frías. Siguiendo un rastro de huellas descalzas que conducía al bosque, pronto recuperaron cinco de los cuerpos, algunos en ropa interior. El resto se encontró dos meses después, cuando el deshielo primaveral derritió la nieve que los cubría.

Estos iban mejor vestidos que los demás, pero a diferencia de sus amigos, que se creía que habían muerto de hipotermia, este cuarteto tenía extrañas heridas mortales que incluían traumatismos graves en el cráneo, fracturas importantes en el pecho y falta de lengua. Se dice que el impacto que podría causar este tipo de daño es el de un accidente automovilístico a alta velocidad, que ha inspirado muchas teorías descabelladas.

La desaparición de Belle Elmore

La amante del Dr. Crippen, Ethel Le Neve, fue absuelta de asesinato y luego desapareció

Belle Elmore era el nombre artístico de la aspirante a cantante de ópera Cora Crippen, infeliz esposa del homeopático Dr. Hawley Crippen. Lamentablemente, su mayor fama no se logró en el escenario, sino póstumamente debido a las extrañas circunstancias que rodearon su muerte. A pesar de su popularidad en la comunidad teatral de Londres, los Crippens hicieron poco juntos, excepto pelearse, a menudo públicamente. Después de una disputa en una fiesta que habían organizado el 31 de enero de 1910, ella desapareció. Su esposo insistió en que Cora se había ido a California.

Pero su amiga, Kate Williams, sospechó de un juego sucio y fue a Scotland Yard. La sospecha creció cuando el Dr. Crippen invitó a su secretaria, la joven y bonita Ethel Neave, a mudarse, y ella comenzó a usar las joyas y el abrigo de visón de Cora. Cuando Scotland Yard se presentó en su casa para investigar, se había ido. Pero los policías descubrieron un torso desmembrado en su sótano, ¡y la persecución comenzó! Crippen y un travestido Neave fueron vistos en un barco que se dirigía a Canadá y rápidamente capturados a su llegada.

El Doodler, una historia de terror de la vida real

Autoridades lanzaron este boceto del asesino en serie apodado 'The Doodler'

Este fue el nombre engañosamente mundano que se le dio a un asesino en serie que no fue capturado y que aterrorizó a la comunidad gay de Tenderloin de San Francisco en la década de 1970. Desde enero de 1974 hasta septiembre de 1975, The Doodler, también llamado The Black Doodler se le atribuye el asesinato de 14 hombres y agredir a otros tres.

Obtuvo su nombre de su extraño modus operandi que comenzaría en un bar, donde dibujaría un retrato del objetivo para romper el hielo. Pero si este coqueteo llevó fuera de los clubes gay de Tenderloin, las cosas se volvieron espantosas con The Doodler apuñalando a su víctima hasta la muerte, mutilando horriblemente sus cuerpos.

Pero, ¿por qué con un trío de testigos sobrevivientes The Doodler permaneció en libertad? Se cree que todas sus víctimas son hombres homosexuales, ya sea abiertamente o en el armario. Se dice que uno de ellos era un diplomático y otro un artista prominente, y ninguno se atrevería a testificar si eso significara potencialmente salir en una sociedad profundamente homofóbica donde sus medios de vida y sus familias podrían verse amenazados.

Suicidios de perritos en Overtoun Bridge

Algunos residentes locales se refieren al Overtoun como el Puente de los Perros Suicidas.

El puente de Overtoun en Dumbarton, Escocia, ha sido descrito como pintoresco, con vistas a un valle ondulado, rico en bosques vibrantes. Pero es un lugar que lleva un oscuro legado de suicidio perruno. Durante los últimos cincuenta años, cincuenta perros han saltado, aparentemente sin previo aviso, sobre el borde del puente, muchos cayendo quince metros hasta la muerte.

La mayoría de estos saltos suicidas se han producido desde el mismo tramo del puente, en el lado derecho entre sus dos parapetos finales. Aún más extraño, todos los perros que han muerto de esta manera han sido razas de nariz larga como labradores, collies y perros perdigueros. Algunos dicen que el puente está embrujado e insisten en que es este espeluznante catalizador el que también incitó a un lugareño a arrojar a su pequeño hijo, que él creía que era el anticristo, de su lado en 1994.

¿Quién puso a Bella en The Wych Elm?

Un misterio de asesinato persistente que ha servido como una historia de hombre del saco durante generaciones para los lugareños de Hagley, Inglaterra, comenzó el 18 de abril de 1943 cuando cuatro niños se colaron en Hagley Woods, propiedad privada, para ir a cazar. Mientras escalaban un árbol, se encontraron con un esqueleto humano abarrotado en su tronco.

A pesar del temor a represalias por su caza furtiva, se llamó a la policía y pronto el cuerpo fue desenterrado, lo que generó más preguntas que respuestas. Encontrado en un árbol de hamamelis, confundido por algunos con olmo de Wych, estaba el cuerpo de una mujer joven que el público empezó a llamar Belladonna o Bella. Su cuerpo estaba entero excepto por una mano que se encontró enterrada cerca.

Se cree que fue asesinada aproximadamente 18 meses antes, en octubre de 1941, y colocada en el árbol antes de que se estableciera el rigor mortis. El tafetán encajado profundamente en su boca sugirió que murió asfixiada, posiblemente en su propio vestido. Con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, había poco tiempo para resolver este misterio de una niña asesinada. Pero Bella, mientras no estaba, no fue olvidada. En 1944, aparecieron grafitis en Birmingham exigiendo: "¿Quién dejó a Bella en Wych Elm, Hagley Wood?". Siguen apareciendo variantes de esta frase, incluida la filmada arriba, que se vio el 18 de agosto de 1999 en un obelisco de Wychbury Hill.

La casa más embrujada de América

Congelier House es una parte monumental de la historia encantada de Pittsburgh.

Esto bien puede citarse como una de las inspiraciones de American Horror Story: Murder House, ya que los sucesos dentro de las paredes de la Mansión Congelier son totalmente escalofriantes. Una vez ubicada en 1129 Ride Avenue en Pittsburgh, Pensilvania, la mansión en expansión comenzó su mala historia con la llegada de Charles Wright Congelier, su esposa Lyda y su sirvienta Essie. El matrimonio de Congelier se rompió en el invierno de 1871, cuando Lyda sorprendió a Essie y Charles en flagrante delito, y respondió apuñalandolo fatalmente y decapitandola.

Sin embargo, este fue solo el comienzo de los horrores de esta casa. En 1900, el Dr. Adolph C. Brunrichter causó una explosión en la casa que voló las ventanas y trajo a la policía que descubrió sus macabros experimentos que implicaban intentar volver a animar las cabezas de mujeres jóvenes muertas. A partir de ahí, surgieron historias de fantasmas llorones, atrayendo el interés de Thomas Edison, quien vino a investigar, intentando utilizar uno de sus inventos para comunicarse con los muertos. La casa fue completamente destruida en 1927, cuando un accidente industrial de Equitable Gas Company voló una parte de Pittsburgh en pedazos.

