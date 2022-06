Ewan McGregor agradece a los fanáticos por el estreno récord de Obi-Wan Kenobi

La estrella de Obi-Wan Kenobi , Ewan McGregor, agradece a los fanáticos por su apoyo en elestreno récord del programa Star Wars. El espectáculo derivado de Obi-Wan se anunció en 2019 en D23 con McGregor retomando su personaje icónico, y a fines de 2020, se confirmó que Hayden Christensen regresaría como Anakin Skywalker.

La serie tiene lugar diez años después de Star Wars: Episodio III- La venganza de los Sith, centrándose en Obi-Wan vigilando a Luke y Leia mientras se esconde de los Inquisidores.

La trilogía de la precuela de George Lucas ha recibido más amor a lo largo de los años, y después de la deslucida trilogía de la secuela de Disney, muchos estaban emocionados de ver que el estudio expandía los personajes de la precuela. Obi-Wan de McGregor es uno de los personajes más populares de las precuelas, por lo que ya había mucha emoción incluso antes de que Kathleen Kennedy prometiera una revancha entre Obi-Wan y Darth Vader.

Después de numerosos retrasos, Obi-Wan Kenobi finalmente estrenó sus primeros dos episodios en Disney+ el 27 de mayo y fue una gran victoria para el servicio de transmisión. Si bien aún no se han anunciado los números exactos, Disney reveló que Obi-Wan Kenobi se ha convertido en el estreno más visto de cualquier programa original de Disney+, superando tanto a The Mandalorian como a Loki.

Ahora, el propio McGregor está agradeciendo a los fanáticos por sintonizar para ver a Obi-Wan Kenobi . El Twitter oficial de Star Wars compartió un video de McGregor expresando su gratitud por la base de fanáticos de Star Wars que ayudó a Disney + a romper un récord diciendo: " Simplemente demuestra lo que esta familia puede hacer cuando todos nos unimos".

Sin embargo, McGregor también respondió a la reacción racista que ha estado recibiendo Moses Ingram (Reva), diciendo que le repugnaba el estómago. McGregor también brindó todo su apoyo al actor y dijo: " Apoyamos a Moses. Amamos a Moses ".

A personal message from Ewan McGregor. pic.twitter.com/rJSDmj663K — Star Wars (@starwars) June 1, 2022

La reacción racista contra Ingram es, por supuesto, un problema grave, pero no se puede negar que Lucasfilm ha sido una propiedad increíblemente lucrativa en Disney+. The Mandalorian fue un punto de venta para Disney+ antes de su lanzamiento en 2019, con el transmisor capaz de atraer al público con el primer espectáculo de Star Wars de acción en vivo.

Su plan funcionó, con Disney+ informando que tenían más de 10 millones de suscriptores en su primer día. Y con los cines aún recuperándose de la pandemia, no es una gran sorpresa que Disney haya hecho más anuncios de Star Wars para Disney+ que para películas estrenadas en cines.

Con programas como Ahsoka , Star Wars: Tales of the Jedi y The Mandalorian temporada 3 en proceso, la franquicia no muestra signos de desaceleración. Sin embargo, una pregunta está en la mente de muchos espectadores: ¿ sucederá la temporada 2 de Obi-Wan Kenobi ? El programa se ha anunciado como una serie limitada, pero con el éxito que ha demostrado ser Obi-Wan Kenobi, no sería sorprendente que Disney diera luz verde a una segunda temporada.

Con Darth Maul vivo en el canon de acción en vivo y Luke y Leia aún siendo tan jóvenes, hay muchas historias para explorar si Obi-Wan Kenobi la temporada 2 iba a suceder. Disney no ha anunciado oficialmente una continuación de la serie Star Wars, pero el espectáculo de McGregor rompiendo un récord tan grande ciertamente podría influir en su decisión.

