Evangeline Lilly revela lo que realmente piensa de "Loki" y "Wandavision"

En una entrevista reciente, la estrella de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly, habló sobre las series en Disney Plus de Marvel, alabando a sus éxitos de debut, Loki y WandaVision protagonizados por Tom Hiddleston y Elizabeth Olsen.

En una entrevista con Collider, Lilly reveló que se ha mantenido al día con los estrenos de Marvel en Disney Plus para no perder el paso de los avances en el Universo Cinematográfico de Marvel, en preparación con su próximo regreso como la avispa o Wasp.

"No lo he visto todo, y lo intento [...] Necesito saber qué está pasando en el mundo. Necesito entender cuándo se hacen referencias en los guiones [...] También soy fan de Marvel, ya que soy fan de los cineastas que están creando este universo", dijo Evangeline Lilly en redes sociales.

Evangeline Lilly es fan de series de Marvel

Tras revelar que se mantiene actualizada lo suficiente para comprender el estado del universo como para ser fan, Lily elogió tanto a WandaVision como a Loki; el primero por su representación de un personaje femenino y el segundo por explorar temas como la Teoría del Caos.

"Creo que WandaVision fue fenomenal, y creo que probablemente fue lo mejor que han representado a un personaje femenino [...] Me encantó, me encantó el final del programa de televisión de Loki".

Mientras que "What If...?" de Marvel llega a su fin en Disney Plus - serie que no especificó si la ha visto o no - Lilly regresará en la tercera película de Ant-Man, habiendo dado la bienvenida a la recién llegada del MCU, Kathryn Newton a la franquicia.

¿Cuántos años tiene Evangeline Lilly?

Evangeline Lilly, quien forma parte del elenco confirmado para Ant-Man And The Wasp: Quantumani, es una actriz de 42 años de edad que debutó en el Universo Cinematográfico Marvel con Ant-Man: el hombre hormiga de 2015.

