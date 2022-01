Euphoria homenajea a Frida Khalo, Sandro Botticelli y René Magritte

En el capítulo vimos un homenaje a Frida Khalo, Sandro Botticelli y René Magritte

Euphoria ya es arte, pero en el más reciente episodio hizo referencia a muchas obras de arte como una celebración más del amor entre Rue y Jules.

Y es que en este cuarto capítulo de la popular serie de adolescentes de HBO Max se convirtió una vez más en tendencia en redes sociales, y no solo por la trama que cada día nos obsesiona más, sino por un extraordinario homenaje a los grandes pintores de la historia.

Tras haber sido anunciada la fecha y el teaser de la nueva temporada, se ha convertido en una de las series más aclamadas por el público durante el 2022

Homenaje de Euphoria a icónicos pintores

Tuvimos referencias a muchas obras de arte

Sabemos que la segunda temporada de Euphoria ha sido aún más cinematográfica que la primera, desde el hecho que se mandaron a hacer los rollos de film especiales para su producción, hasta los looks y el soundtrack.

De esta forma, en La Verdad Noticias podemos decir con certeza que el episodio 4 fue aún más inspirador con sus referencias a muchas obras de arte específicamente relacionadas al amor.

Comenzando con The Birth of Venus de Sandro Botticelli; el famoso portrait de John Lennon y Yoko tomado por la fotógrafa Annie Leibovitz para la portada de Rolling Stone de 1980, el beso en la pintura de The Lovers II de Rene Magritte, Jules como la pintura de Frida Kahlo Autorretrato como Tehuana.

Las referencias también incluyeron pop culture y escenas de películas como Ghost (1990), Titanic (1997), Blancanieves (1937) con una animación en la que Rue besa a Jules para despertarla y Brokeback Mountain.

¿Zendaya pidió a sus fans que no vean Euphoria?

Advirtió a sus seguidores sobre el contenido para esta nueva temporada

Dirigida por Sam Levinson, Euphoria sigue la vida de una serie de adolescentes con problemas, poniendo el foco en Rue (Zendaya), que se convirtió en la ganadora más joven del Emmy a la actriz principal en una categoría de drama en 2020, por su papel de drogadicta adolescente en recuperación.

El drama adolescente, considerada una de las mejores series de los últimos tiempos, se ha vuelto más intensa, sombría, violenta, y en definitiva, más adulta.

La protagonista de Euphoria escribió un texto para sus 127 millones de seguidores en Instagram, previo al estreno de esta nueva temporada, en el que avisa de la ficción incluye escenas crudas de abuso de drogas, adicción a la heroína, casi una sobredosis y abuso infantil, entre otros temas maduros.

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.