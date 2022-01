Euphoria 2: ¿Cuándo salen todos los capítulos en HBO Max?

El primer capítulo ya está disponible en la plataforma de HBO Max.

Euphoria está de regreso en las pantallas con su segunda temporada tras casi tres años, el primer capítulo se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max, pero ¿cuántos episodios con en total y cuánto estarán disponibles? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

El primer episodio de la serie protagonizada por Zendaya arrancó justo en el momento en que todos los fans esperaban, con el protagonismo para el "fiel" traficante de drogas de Rue, pero sin duda dejó a la expectativa sobre el siguiente capítulo.

En el trailer oficial de la serie de HBO Max pudimos echar un vistazo a lo que pasará en la segunda temporada de la aclamada serie de Sam Levinson, adaptación de la serie homónima israelí.

¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de Euphoria?

El primer capítulo de la serie llegó a HBO Max el pasado 10 de enero de 2022, y será cada semana que la plataforma lanzará un nuevo episodio. Hasta el momento únicamente los tres primeros llevan título: Trying to Get to Heaven Before They Close the Door, Out of Touch y Big and Little Bullys. A continuación te dejamos la fecha de estreno de cada episodio:

Trying to Get to Heaven Before They Close the Door' (2x01) - 10 de enero de 2022

'Out of Touch' (2x02) - 17 de enero de 2022

'Ruminations: Big and Little Bullys' (2x03) - 24 de enero de 2022

Episodio 4. Aún sin título (2x04) - 31 de enero de 2022

Episodio 5. Aún sin título (2x05) - 7 de febrero de 2022

Episodio 6. Aún sin título (2x06) - 14 de febrero de 2022

Episodio 7. Aún sin título (2x07) - 21 de febrero de 2022

Episodio 8. Aún sin título (2x08) - 28 de febrero de 2022

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 1 de Euphoria?

La primera temporada se estrenó el 16 de junio de 2019.

La primera temporada de Euphoria consta de ocho episodios. Recordemos que debutó con Pilot, el 16 de junio de 2019 en HBO, y concluyó con And Salt the Earth Behind You, el 4 de agosto de 2019. Por lo que fue tres años después, la plataforma lanzó el primer capítulo de Euphoria 2.

