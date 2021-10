Eternals de Marvel acaba de romper un récord en MCU, pero no es nada bueno

La película “Eternals” de Marvel se ha visto retrasada por la pandemia de COVID-19, pero su estreno ya está cerca y muchos fanáticos están ansiosos por ver cómo la franquicia de superhéroes más grande del mundo continuará expandiéndose. Ahora parece que la película ya ha establecido un récord notable antes de su lanzamiento, pero probablemente no sea el que esperaban los fanáticos.

Como muchas de las películas ya estrenadas y próximas en la Fase 4, "Eternals" explora la historia de héroes y villanos que provienen de secciones del universo Marvel que podrían no ser bien conocidas por el fanático promedio del MCU.

The Eternals proviene de una historia que atraviesa vastas extensiones de tiempo, y la nueva película de Marvel no rehuye este enfoque épico. Los fanáticos verán a héroes como Sersi (Gemma Chan), Kingo ( Kumail Nanjiani), Ikaris (Richard Madden) y muchos más reunirse después de siglos de diferencia para proteger a la humanidad contra su enemigo final, The Deviants.

El desafortunado récords que logró Eternals

Está en último lugar en Rotten Tomatoes

Si bien la película no estará disponible en los cines hasta el 5 de noviembre, los críticos ya han puesto su mira en la película y sus pensamientos han comenzado a fluir. Desafortunadamente, parece que la película está dividiendo a esos críticos de una manera que el MCU no ha visto en casi una década. Aquí está el récord indeseable que esta nueva película de Marvel logró romper.

Eternals es la película de Marvel con la calificación más baja desde Thor: The Dark World. Si bien la segunda película de "Thor" no es necesariamente una película terrible, salió mal, o al menos no salió bien, la película a menudo se recuerda como la menos efectiva de la venerable carrera de la franquicia.

Sin embargo, eso podría estar cambiando, ya que las evaluaciones divididas de los criticos sobre esta nueva película la cual ahora está en último lugar, al menos en Rotten Tomatoes. Los fanáticos que echen un vistazo a la lista de Rotten Tomatoes de todas las películas de MCU clasificadas por el puntaje del Tomatómetro notarán que, como era de esperar, "Thor: The Dark World" se encontraba en el último lugar con un 66%. Sin embargo, en el momento de escribir este artículo, la nueva película de Marvel se había hundido oficialmente por debajo de ese número, con una calificación del 63% en Rotten Tomatoes.

¿Es un fracaso la película?

La película llegará a cines el 5 de noviembre

Todo eso no significa necesariamente que la película sea un fracaso. Los críticos han tenido mucho que decir sobre el filme de Eternals, y algunos elogian las impresionantes imágenes de la directora Chloé Zhao y el ambicioso alcance de la película. Otros, sin embargo, lo encontraron decepcionante, y algunos incluso lo llamaron aburrido y demasiado largo.

