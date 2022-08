Estrenos que llegan a Netflix, HBO Max y Prime Video del 8 al 14 de agosto

La segunda semana de agostó empezó con la llegada de una gran variedad de series y películas a las plataformas de streaming.

La segunda semana de agosto inició y las plataformas de streaming lo saben. Por tal motivo, La Verdad Noticias te presentará los mejores estrenos de series y películas que se añadirán al catálogo de Netflix, HBO Max y Prime Video del lunes 8 al domingo 14 del mes.

No se puede negar que la llegada de la pandemia del coronavirus COVID-19 revolucionó por completo a la industria del cine y la televisión, además de impulsar el negocio del streaming. Ahora, son cada vez más las personas que deciden quedarse en casa a disfrutar de series y películas que ir al cine, visitar restaurantes e ir a bailar a los antros.

La llegada de la pandemia del COVID-19 revolucionó por completo la manera de ver series y películas.

Por tal motivo no sorprende en absoluto que las plataformas se esfuercen por ofrecer el mejor contenido a sus suscriptores. Cabe destacar que los ejecutivos de Netflix han asegurado que la televisión desaparecerá en 5 años y que el streaming será la primera opción de entretenimiento a nivel mundial.

Lo nuevo de Netflix, HBO Max y Prime Video

Las plataformas de streaming buscan conquistar la segunda semana de agosto con estos increíbles estrenos.

A continuación te presentamos la lista de estrenos que llegarán al catálogo de Netflix, HBO Max y Prime Video a partir del lunes 8 al domingo 14. Recuerda que es importante contar con una suscripción en alguna de estas plataformas para poder disfrutar de su contenido.

Netflix

Locke & Key - Temporada 3: 10 de agosto

Yo, Nunca - Temporada 3: 12 de agosto

Turno de día: 12 de agosto

Prime Video

Noticia de un secuestro - Temporada 1: 12 de agosto

A League of Their Own - Temporada 1: 12 de agosto

Todo por Lucy - Temporada 2: 12 de agosto

Los Locos Addams 2 : 12 de agosto

La vida secreta de tus mascotas: 14 de agosto

HBO Max

Hard Knocks '22: Training Camp with the Detroit Lions - Temporada 1: 9 de agosto

Misfits - Temporada 1 : 13 de agosto

The Princess - Documental sobre la Princesa Diana: 13 de agosto

Star+

Por mandato del cielo - Temporada 1: 10 de agosto

Abbott Elementary - Temporada 1: 10 de agosto

No fue mi culpa: Colombia - Temporada 1: 10 de agosto

Disney+

Yo Soy Groot - Temporada 1: 10 de agosto

Leyendas, de Marvel Studios - Nuevos Episodios: 10 de agosto

Te puede interesar: ¿Cuál es la mejor plataforma de streaming entre Disney+, HBO Max, Netflix y Prime Video?

¿Cuánto cobran las plataformas de streaming?

Pese a la competencia, Netflix continúa posicionándose como una de las mejores opciones para disfrutar de contenido en streaming.

De acuerdo a información que circula en Internet, la suscripción mensual de Netflix tiene un costo de $139 mientras que HBO Max cobra $149 al mes. Por otro lado, se sabe que Amazon Prime Video cobra $99 al mes mientras que Disney+ cobra $159 y Star+ $199.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales