Estrella de La Ley y el Orden: UVE confirma su salida con emocional vídeo

Los fans de La Ley y orden: UVE se sorprendieron y molestaron comprensiblemente cuando se informó que tanto Demore Barnes como Jamie Gray Hyder saldrían de la famosa serie en la temporada 23.

Barnes, quien interpreta al subdirector Christian Garland en el programa, escribió anteriormente una publicación en las redes sociales que explicaba que estaba lidiando con una muerte en la familia y que una declaración completa llegaría en una fecha posterior.

Después de que Gray Hyder reveló los verdaderos motivos de su salida, Demore Barnes subió un emotivo vídeo a Instagram donde dio los detalles detrás de su salida de la serie policial y conmovió a sus seguidores.

Demore Barnes deja La Ley y orden: UVE

"Quería asegurarme de poder aportar mi mejor nivel en esta declaración. Para el equipo de SVU, mis compañeros de reparto, NBC, Wolf Entertainment y todos ustedes, y sin embargo, en medio de lo que sucedió, hay cosas que sé y cosas que no”, dijo Barnes.

"Lo que sé es que es el ritual de paso deseado por casi todos los actores el aparecer en un episodio de SVU, y sin embargo, aquí estoy. No solo he hecho más de un episodio, sino que sé que lo he hecho con estilo".

"También sé que jugué un papel importante en SVU logrando sus índices de audiencia más altos la temporada pasada de lo que ha tenido en varios años y que tanto Garland como yo fuimos muy queridos y abrazados por ustedes desde el primer día", continúo.

“Orgulloso de haber interpretado al primer subjefe negro en la historia de UVE [...] Me encantó dar forma, voz y alma a tus palabras y a Garland [...] fue un placer y estoy orgulloso de nuestro trabajo e impacto”.

También agradeció Mariska Hargitay, la actriz de "La ley y el Orden: UVE" , a sus compañeros y al equipo de producción por su apoyo pero admitió no entender el porque de su salida (ordenada por la serie) pero con la esperanza que den más oportunidades a actores de color.

