Estrella de Doctor Who se une al elenco de "The Flash"

Tony Curran, quien interpretó a Vincent van Gogh en la serie de Doctor Who de la BBC, asumirá el papel del villano de DC, Despero en la octava temporada de The Flash del Arrowverse de The CW.

Despero es un extraterrestre telepático del planeta Kalanor. Su descripción dice "se enfrenta a una misión mortal en la Tierra, uno cuyo resultado decidirá el destino de la humanidad y lo pondrá en curso de colisión con el Equipo Flash".

The Flash anunció un nuevo crossover de cinco partes titulada "Armageddon" que iniciará la nueva temporada en noviembre. Deadline reporta que Curran ya está en el set después de que la producción de The Flash tuvo varios retrasos por casos positivos de COVID-19.

Tony Curran dará vida a Despero

Curran apareció en dos episodios de Doctor Who ("Vincent and the Doctor" y "The Pandorica Opens") como Vincent van Gogh, aunque como sabemos por la historia del pintor, no fue uno de los personajes que tuvieron finales perfectos en Doctor Who.

Sus otros créditos incluyen películas como Ray Donovan, Your Honor, Blade 2, The League of Extraordinary Gentlemen y Underworld: Evolution. El actor británico se unirá a la serie de The CW en la que será su temporada final.

¿Cuántas temporadas tiene Flash en total?

The Flash terminará con su octava temporada

A unos meses de que The CW lanzara el impactante tráiler de la temporada 7 de The Flash, la cadena de televisión confirmó que la octava temporada será la última de la serie, pero el héroe continuará su historia con una película live action protagonizada por Ezra Miller.

