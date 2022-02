Estos son los pósters oficiales de la nueva serie de Amazon: The Rings of Power

Cada vez está más cerca el estreno de la serie de The Rings of Power, y ahora desde la cuenta de Twitter, de la producción han dado a conocer una serie de nuevos pósters los cuales muestran las manos y accesorios de diferentes personajes.

The Rings of Power, será el nombre de la serie que se ambientará en la Segunda Edad de la Tierra Media, cuando Sauron forjó los Anillos de Poder.

Después del anuncio de la posible fecha de la serie, no hay duda que esta nueva noticia ha generado controversia entre los fanáticos de la saga de "El Señor de los Anillos"

Así lucen los nuevos pósters de la serie The Rings of Power

Las publicaciones detallan las manos y algunos rasgos de los roles, como su ropa, accesorios, báculos y armas.

El 2022 será un oasis de contenido para cine y televisión; así que Amazon Prime no se quedará atrás ya que tiene preparadas grandes sorpresas, como el regreso de Invincible The Boys.

Pero por supuesto, la joya de la corona del servicio streaming, será la tan esperada precuela de El señor de los anillos, que llevará por título The Lord of the Rings: The Rings of Power.

La mañana del jueves 3 de febrero, la compañía, a través de su Twitter, dio a conocer 22 pósters con aspectos de los personajes que participarán en esta historia.

Cabe señalar que las descripciones, en sí, son raras; aún así, éstas nos permiten imaginar de qué va cada personaje.

pic.twitter.com/33y1uFkvLU — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

Por ejemplo, ésta: "Primer plano de la mano izquierda de alguien. No vemos la cara de esta persona. Sostiene una espada por la empuñadura hacia abajo. La espada es negra y se ve retorcida y oscura. Lleva un guantelete negro con púas y una túnica y armadura negras". Por supuesto, es un villano al que podemos ver, pero… ¿será Sauron o algún Nazgûl?

¿De qué se tratará la serie?

The Rings of Power estará ambientado miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos, será una historia que llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes.

La serie sigue a un elenco de personajes, tanto familiares como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media.

Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta la majestuosa capital élfica de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes crearán legados que perdurarán mucho después de su desaparición.

Así que no te olvides que este 2 de septiembre tenemos una cita en la plataforma oficial de Amazon Prime, para disfrutar de esta épica y legendaria historia.

