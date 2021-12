Estos son los estrenos de películas de Marvel para el 2022

Estrenos más esperados de películas de Marvel para el 2022

No todo se termina con "Spider-Man: No Way Home", te traemos las películas de Marvel para el 2022 más esperadas por la audiencia y mismas que nos dejarán muchas sorpresas.

Y es que luego de aplazar por meses su catálogo, el emporio está listo para seguir conquistando la taquilla mundial con sus grandes estrenos.

Ya tuvimos el primer avance oficial de "Dr. Strange 2" y además otras grandes revelaciones en escenas post-créditos de las cintas que este 2021 se estrenaron.

Marvel ha conquistado la taquilla mundial con "Spider-Man: No Way Home", que dicho sea de paso, se ha convertido en la primera película en rebasar los mil millones de dólares en era pandémica.

Por supuesto que este logro lo quieren repetir para 2022 y aunque "The Batman" de DC es la más esperada, las cintas de Marvel le darán una dura batalla.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness se estrena el 26 de mayo de 2022

Thor: Love and Thunder se estrena el 08 de julio de 2022

Black Panther: Wakanda Forever se estrena el 11 de noviembre de 2022

Spider-Man: Un Nuevo Universo 2 se estrena el 07 de octubre de 2022

Series de Marvel que llegarán en 2022

Por supuesto que las series no se podían quedar atrás y es que luego del éxito arrollador de títulos como "Wanda & vision" o "Loki", la plataforma Disney Plus tiene programados los siguientes estrenos.

Ms. Marvel Temporada 1 llega en el verano de 2022

The Guardians of Galaxy Holiday Special llega en diciembre de 2022

Además de los estrenos de películas de Marvel para el 2022, se sa que que la serie de "Loki" tendrá una segunda temporada, sin embargo aún no se ha confirmado su fecha de salida.

