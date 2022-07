Estos son los estrenos de Netflix para el lunes 18 de julio

Lo que llega a Netflix este 18 de julio

Arranca la última semana de julio y con ello los estrenos de Netflix para este lunes 18, los cuales verdaderamente prometen arrasar.

Como era de esperarse el vasto catálogo de Netflix se renueva para el deleite de sus millones de seguidores, quienes disfrutarán de estos beneficios a la brevedad.

Además de los estrenos del mes de julio, en La Verdad Noticias te presentamos aquellos títulos que desde ya podrás ver en la famosa plataforma de streaming.

Lo que llega a Netflix este 18 de julio

Presta mucha atención a los siguientes tres títulos, pues son la recomendación inmediata para mirar este arranque de semana.

Demasiado grande para cuentos de hadas: La historia de un n jugador de videojuegos quiere competir en un torneo, pero la enfermedad de su madre y una tía excéntrica lo obligan a reconsiderar sus prioridades.

Live is Life: Cinco chicos se unen para conseguir una flor mágica que hará sus sueños realidad.

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along (INFANTIL): Una joven poni hace nuevos amigos en su misión para que la magia vuelva a su mundo en esta versión para cantar de «My Little Pony: Nueva generación».

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read (INFANTIL): Bip, Bup, Bing, Bang y Bo llegan con sus mágicas aventuras.

Te puede interesar: Las mejores series cortas de Netflix para ver en menos de 6 horas

Otros estrenos de Netflix para julio

Otros estrenos de Netflix para julio

Como previamente te informamos este mes hubo varios estrenos en la plataforma que sin duda nos sorprendieron y catapultaron a Netflix como líder de la industria del entretenimiento, sin embargo aún quedan otros tantos títulos por mirar.

Stranger Things 4 Volumen 2: Estreno 1 julio

Control Z Temporada 3: Estreno 6 de julio

Rebelde Temporada 2: Estreno 27 julio

Boo, Bitch (8/7/2022).

La noche más larga (8/7/2022).

Sintonía: Temporada 3 (13/7/2022).

Woo, una abogada extraordinaria (13/7/2022).

Resident Evil (14/7/2022).

Deseos VIP (15/7/2022).

Un lugar para soñar: Temporada 4 (20/7/2022).

Alquimia de almas (23/7/2022).

De chatarras a carrazos: Temporada 4 (27/7/2022).

Remodelaciones de ensueño: Temporada 3 (27/7/2022).

Desparejado (29/7/2022).

Cabe resaltar que los estrenos y demás títulos de Netflix, están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo que te invitamos a estar pendiente de La Verdad Noticias.



¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!