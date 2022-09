¡Estos son los 7 datos curiosos de Avatar de James Cameron qué no conocías!

“Avatar” fue una obra maestra en el cine moderno creada por el famoso director James Cameron y en poco tiempo podremos ver la continuación de está increíble historia pues se estrenará la segunda parte: “Avatar: The Way of Water”.

Sin embargo, antes de su estreno, nos entregan una versión remasterizada de la primera película, se trata de “Avatar: Special Edition”.

El éxito de la primera película de “Avatar” fue absoluto, ganó tres premios Oscar y fue de las primeras entregas que llegaron al cine en 3D, pero eso no es todo.

Los 7 datos curiosos que no conocías de “Avatar”

Cartel oficial de "Avatar".

1. El idioma Na’vi se creó únicamente para la película

Se sabe que el idioma Na’vi que se habla en la película fue diseñado especialmente para el film. El lingüista Paul Frommer fue quien fue su creador y hasta le dio la estructura de todo un idioma completo. Este tiene un poco más de mil palabras y con toda una gramática que los actores tuvieron que aprenderlo.

2. Su banda sonora es del mismo compositor de Titanic

El compositor de “Avatar”, James Horner, también fue quien creó el Soundtrack de “Titanic” y “Alien”.

3. El director llevó a los actores a Hawaii antes de filmar “Avatar”

James Cameron decidió llevar a los actores de “Avatar” a una reserva natural de Hawaii para que se imaginen mejor el ecosistema del planeta Pandora, el planeta ficticio en dónde ocurre la historia de la película.

4. Neytiri, una de las mejores protagonistas de James Cameron

Naytiri, el personaje femenino de "Avatar".

El director de cine James Cameron ha creado icónicos personajes femeninos del cine como Neytiri de “Avatar”, Rose de “Titanic” o Sarah Connor de “Terminator 1 y 2”.

5. Pandora, un lugar familiar pero exótico

Para imaginar el planeta ficticio y exótico de Pandora, James Cameron se basó en ecosistemas reales para que fuera digerido con más facilidad por el público.

6. James Cameron tardó diez años en crear a los personajes

Los famosos habitantes azules de Pandora comenzaron a crearse desde 1995 con tecnología CG para que sean digitalizados correctamente. Esto es por qué se negó a recurrir a la caracterización con maquillaje. También aprovechamos a contarte en La Verdad Noticias que el vídeojuego Avatar: Frontiers of Pandora saldrá hasta el 2024.

7. Peter Jackson se encargó de crear a los personajes y Pandora

El mismo Peter Jackon, director de la franquicia del “Señor de los Anillos”, junto a su estudio se encargó de crear el planeta Pandora y sus habitantes azules, los Na’vi de la famosa película Avatar.

