Este es el top 10 de mejores películas de todos los tiempos según IMBD

La industria cinematográfica continúa haciendo películas año con año, pero de vez en cuando es bueno mirar hacia atrás y ver cuáles han sido las películas que han sido mejor acogidas por la crítica y por quienes la vieron.

Y es que no hace falta consultar a un medio demasiado especializado como la revista Sight & Sound del British Film Institute, si no que también existen otras herramientas como la página IMDB que clasifica las películas y en donde participan cinéfilos y público en general.

En los últimos años la página se ha convertido en un referente a la hora de evaluar y recomendar tanto películas como programas de televisión o anime.

Estas son las 10 mejores películas según IMBD

10.- El bueno, El feo y el Malo (Puntuación 8,8)

Según el portal de internet el número 10 es para El Bueno, El Feo y El malo una película de 1966 protagonizada por Clint Eastwood y que nos habla de tres hombres que se lanzan en busca de un arca que contiene 200.000 dólares en monedas de oro robadas al ejército sudista, durante la guerra de sucesión de los Estados Unidos.

9.- El señor de los anillos: La comunidad del anillo (Puntuación 8,8)

En noveno lugar tenemos a un clásico de la fantasía, se trata de la película dirigida por Peter Jackson y basada en la obra de J.R.R: Tolkien, El señor de los anillos que nos cuenta la historia de la Tierra Media, en donde el Señor Oscuro Sauron ordenó a los Elfos que forjaran los Grandes Anillos de Poder. Tres para los reyes Elfos, siete para los Señores Enanos, y nueve para los Hombres Mortales. Pero Saurón también forjó, en secreto, el Anillo Único, que tiene el poder de esclavizar toda la Tierra Media.

8.- Pulp Fiction (Puntuación 8,9)

También conocida como Tiempos Violentos y dirigida por Quentin Tarantino, nos narra cómo es que la vida de un boxeador, dos sicarios, la esposa de un gánster y dos bandidos se entrelaza en una historia de violencia y redención.

7.- El señor de los anillos: El Retorno del Rey (Puntuación 9)

Esta es la tercera entrega de la trilogía hecha por Peter Jackson, aquí veremos la batalla por la tierra media, y mientras las fuerzas de Saruman han sido destruidas parece que todavía existe una esperanza. Sin embargo el poder de Sauron crece y su interés se centra en Gondor, el último reducto de los h ombres cuyo heredero es Aragorn.

6.- La lista de Shcindler (Puntuación 9)

Esta película de 1993 cuenta la historia de en el que conocermemos al empresario alemán Oskar Schindler, miembro del Partido Nazi, quien idea y pone en marcha un elaborado, costoso y arriesgado plan para salvar a más de mil judíos del Holocausto.

5.- Doce hombres sin piedad ( Puntuación 9)

En este clásico de 1957 y que es sin duda una joya del cine pues ha sido multipremiado, conoceremos a loscomponentes de un jurado, doce hombres, que se retiran a reflexionar sobre lo que parece un sencillo y claro caso de asesinato (un chico ha matado a su padre). Cuando parece que no van a tardar demasiado en decidir un veredicto, uno de ellos no lo tiene tan claro, tiene lo que se llama duda razonable, aquella que si surge es necesario e imprescindible dictaminar que el acusado es inocente (su vida depende de la decisión de estos doce hombres). Expondrá sus argumentos y pedirá una nueva votación para ver si alguien más se lo ha pensado. Poco a poco las dudas comienzan a surgir.

4.- El Padrino II (Puntuación9)

Esta película de Martin Scorsece y basado en el libro de Mario Puzo, nos cuenta lo que sucede tras la muerte de Don Vito Corleone, pues su hijo Michael es elegido como nueva cabeza de la familia y deberá lidiar con un panorama cambiante de amistades y enemistades al tener que negociar con la mafia judía y perder el apoyo de Frankie.

3.- El Caballero de la noche (Puntuación 9)

Quizá sorprenda a algunos que esta película de superhéroes se encuentre en el top 3 de las películas mejores rankeadas según IMDB, pero no cabe duda que el trabajo hecho por Christopher Nolan que narra la historia del icónico villano de Batman el Joker, fue la segunda película de la trilogía hecha por Nolan y sin duda es una muy buena opción para ver.

2.- El Padrino (Puntuación 9.2)

La primera parte de El Padrino es la según mejor película según la plataforma de IMDB aquí conoceremos la historia de Don Vito Corleone quien es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York en los años 40.

1.- Cadena perpetua (Puntuación 9,3)

La mejor película de esta lista es Cadena perpetua de 1994, en el que sabremos el destino de Andrew Dufresne que es un hombre inocente acusado del asesinato de su mujer. Después de ser condenado a cadena perpetua, es enviado a la cárcel de Shawshank, en Maine. Con el paso de los años, Andrew conseguirá ganarse la confianza del director del centro y el respeto de los otros convictos, especialmente de Red, el jefe de la mafia.

