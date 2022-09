Este es el significado del ciervo blanco en House Of the Dragon

House Of The Dragon está siendo un éxito en la plataforma de streaming HBO, por lo que muchos fans se encuentran interesados en saber más sobre el mundo que compone la serie precuela de Game Of Thrones.

Por lo que muchos se encuentran especulando acerca de cada mínimo detalle que aparece en pantalla chica, por lo que el día de hoy en La Verdad Noticias te explicaremos cuál es el significado que tiene el ciervo blanco dentro ddel mundo creado por George R.R. Martin.

Y es que no cabe duda que la serie está siendo un éxito, tanto que después de la emisión del primer episodio HBO confirmó la segunda temporada del proyecto.

Esto significa el ciervo blanco en House Of the Dragon

El ciervo blanco representa a la realeza

Durante el tercer episodio nos mostraron dos años en el futuro y las celebraciones del segundo Día del Nombre de Aegon. El Rey Viserys organiza la cacería que tendrá como objetivo atrapar al ciervo blanco en honor a su primer hijo varón, sin embargo el animal pronto se convertirá en un fuerte símbolo para su primogénita, la princesa Rhaenyra, quien será la primera en verlo.

En un ataque de cólera la hija del rey Viserys se aleja del campamento junto a Criston Cole, miembro de la guardia real que le asignaron para volver a casa, y se encuentra con el ciervo blanco.

Según los libros de George R.R. Martin, el animal trae un significado muy interesante para la princesa Rhaenyra.

Es Otto Hightower quien deja ver que encontrar al ciervo blanco es una clara señal de que los dioses están a favor de que el Rey Viserys se incline por Aegon como su sucesor. Sin embargo el animal se le aparece a Rhaenrys lo que confirmaría de algún moto que es la légitima sucesora al trono.

Tanto en la vida real como en la serie de HBO el ciervo blanco representa a la realeza, lograr cazar uno de ellos es símbolo de fortaleza en House of the Dragon pues casi no hay de ese tipo en los siete reinos.

¿Dónde ver House Of the Dragon?

La precuela de Game Of Thrones puede ser vista a través del canal de HBO en los sistemas de cable, además de también a través de la plataforma de streaming HBO Max, donde además se puede una ver una repetición.

Los estrenos de los capítulos suceden cada domingo en punto de las 20:00 horas, y la primera temporada constará de 10 episodios

