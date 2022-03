Este es el recuento de las 5 películas más vistas en México según Google

Una vez más, Google ha compartido a los usuarios, un recuento con el cual pretende informar cuáles han sido los títulos de las películas del 2021 que hoy en día son mayormente vistas en el país.

Mediante su amplio catálogo de títulos con los que cuenta en su plataforma de streaming, Google ha logrado recopilar las películas que ha alcanzado mayor relevancia en la web.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, Google Play Películas ya no formará parte de Play Store, ya que será reemplazado por Google Tv.

Google hace recuento de las películas más vistas en México

La compañía de Google ha realizado un conteo basado en su plataforma de streaming para poder recopilar las películas que han sido vistas con mayor regularidad en México.

La llegada de las plataformas de streaming nos ha proporcionado un catálogo enorme de películas que ponen a nuestra disposición y las que podemos disfrutar desde la comodidad de nuestro hogar.

De acuerdo con Google, en su catálogo de Google Play, se han posicionado estas 5 películas como las más vistas en el país:

1.- Venom: Let There be Carnage

"Venom: Let There Be Carnage" lidera esta lista, fue estrenada en el 2021 y es la secuela de la historia del antihéroe Venom y de Eddie Brock interpretado por Tom Hardy.

2.- Ghostbusters: Afterlife

Esta secuela de la aclamada saga de Ghostbusters, revela que fue de los cazafantasmas originales y como su legado ha estado ocultando varios secretos que tendrán que revelar ante la amenaza de un nuevo enemigo.

3.- Clifford the big Red Dog

La adaptación de la serie animada, no tuvo tanta demanda en cines, pero a pesar de ello, recibió buenas críticas. La historia se basa en que el cachorro, al ser adoptado por una niña de ocho años, es el mismo amor de ella lo que hace que Clifford crezca de manera descomunal.

4.- Sing 2

"Sing 2" es la secuela de "Sing", una de las películas animadas más aclamadas del 2021 y parte del 2022.

5.- Paw Patrol: La Película

Este título forma parte de una de las franquicias favoritas por los niños; pese a haber sido altamente criticada por algunas asociaciones al asegurar que Paw Patrol promovió el autoritarismo militar, se convirtió en uno de los éxitos infantiles en México.

