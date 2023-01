Este es el impresionante drama que está arrasando en HBO Max

Este es el impresionante drama que esta arrasando en HBO Max

Desde su aparición como plataforma de streaming en 2020, HBO Max se ha convertido en una de las opciones favoritas para aquellos que son fanáticos del cine y las series televisivas.

Su extenso catálogo que incluye producciones de HBO, Warner Brothers, Cartoon Network, DC y exclusivas originales de la plataforma, hace que puedas encontrar clásicos como Friends, Game of Thrones o The Office, y éxitos recientes como Euphoria, Elvis o The White Lotus.

Una de sus adiciones más populares en fechas recientes es un drama de misterio dirigido por Olivia Newman, donde el romance y la intriga dan vida a la novela “La chica salvaje” escrita por Delia Owens.

La película más dramática de HBO Max

La historia nos lleva de la mano con Kya, una joven que se ha crecido por su cuenta en los pantanos de Carolina del Norte, sin embargo, todo cambia cuando un hombre con el que ella tenía relación aparece muerto y ella se convierte en la principal sospechosa.

“Una mujer solitaria que vive en los inhóspitos pantanos de Carolina del Norte se convierte en la principal sospechosa del asesinato de un hombre cuyo cadáver apareció en la zona”, describe la sinopsis.

La película es protagonizada por Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson y Michael Hyatt, y el guion de la cinta fue escrito por Lucy Alibar.

La Chica Salvaje está basada en la novela del 2018 Where the Crawdads Sing de la autora Delia Owens, y la cinta que está entre las más destacadas de la plataforma fue producida por 3000 Pictures, Reese Witherspoon y Hello Sunshine.

¿Cuánto cuesta tener HBO Max?

Estos son los costos de HBO Max

La plataforma de streaming que se ha convertido en una de las principales competidoras para Netflix desde su salida al mercado en el 2020, cuando la cuarentena por el Covid 19 dio un gran impulso a las actividades virtuales.

Actualmente, HBO Max cuenta con diferentes planes para que puedas acceder a su gran variedad de contenidos, la menos costosa de las suscripciones mensuales tiene un precio de $99.00 y es aplicable únicamente a dispositivos móviles, la suscripción estándar que permite crear hasta 5 perfiles tiene un costo de $149.00.

Además de esto tienen diferentes paquetes que resultan más económicos, como el de tres meses que tiene un costo de $399.00 o el de un año por solo $1,249.00.



