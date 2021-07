Este es el elenco confirmado para Ant-Man And The Wasp: Quantumania

Marvel Studios está trabajando arduamente en una tercera película de Ant-Man titulada Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que llegará a los cines el 17 de febrero de 2023, según los reportes de La Verdad Noticias.

La trama se mantiene en secreto, pero el título sugiere que Quantum Realm tendrá una gran presencia. Quizás finalmente podamos ver la ciudad dentro de esa burbuja. Se revelarán más detalles sobre la historia a su debido tiempo, al igual que otros anuncios de reparto.

Por el momento, a poco más de un año de que Marvel reveló ya tiene fecha de estreno para Ant-Man 3, el estudio confirmó que estas estrellas aparecerán en la tercera parte de Ant-Man and the Wasp.

Paul Rudd como Ant-Man

Este no debería sorprender, pero el actor aparecerá en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, interpretando el papel de Scott Lang. Anteriormente, Paul Rudd ya había hablado sobre si habrá o no una nueva entrega de Ant-man

Esto marcará la quinta vez que Paul Rudd interpreta al héroe del tamaño de un mordisco en la pantalla grande después de sus dos películas en solitario anteriores, Capitán América: Civil War y Vengadores: Endgame.

Además de protagonizar el personaje principal, Rudd recibió un crédito de escritura en las dos primeras películas de Ant-Man. En el primero, Rudd tuvo la tarea de reescribir el borrador original de Edgar Wright y Joe Cornish con la ayuda del director de Anchorman, Adam McKay.

Sin embargo, Paul Rudd dejará la labor de guionista durante la próxima entrega de la franquicia. El guión de Quantumania se atribuye únicamente al escritor de Rick y Morty, Jeff Loveness.

Evangeline Lilly como Hope van Dyne

Evangeline Lilly volverá a interpretar su papel de Hope van Dyne, la hija del dúo original de superhéroes, Ant-Man y the Wasp original después de ser relegada a un papel de interés amoroso en la primera película de Ant-Man.

Hope van Dyne finalmente pudo disfrutar de algunos superhéroes con el traje de Avispa voladora en la secuela de 2018 y en la entrega final de la Saga del Infinito, Avengers: Endgame.

Después de haber desempeñado el papel de Kate durante seis temporadas, la actriz de Lost en ABC, no es ajena a los horarios de rodaje densamente llenos y los compromisos de varios años con un papel.

Michael Douglas como Hank Pym

Michael Douglas volverá a interpretar su papel de Hank Pym en Quantumania. Hank es, por supuesto, el genio detrás de la tecnología Ant-Man y fue la primera persona en ponerse el traje y luchar contra el crimen con él.

Dado que Marvel tradicionalmente ha matado a sus figuras mentoras para motivar a sus héroes y Hank ha redimido recientemente sus años de terrible crianza, algunos fanáticos esperan que sea la próxima muerte de un personaje importante de MCU.

Pero Douglas es un gran contraste para Rudd que esto parece un desperdicio. Sin embargo, Marvel no perdona los spoilers, y Michael Douglas reveló detalles importantes de Avengers 4 anteriormente.

Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne

A lo largo de la primera película de Ant-Man, Hank fue presentado como viudo porque su esposa Janet se perdió en el Reino Cuántico años antes. Sin embargo, cuando Scott fue al Reino Cuántico, Hank tuvo la esperanza de que Janet aún pudiera salvarse.

Esto estableció un arco de la historia deliciosamente emocional para la secuela, ya que Hank dedica todo su tiempo a descubrir cómo ingresar al Reino Cuántico y salir de manera segura nuevamente.

Esto allanó el camino para la presentación de Michelle Pfeiffer como Janet. Se confirma que Pfeiffer regresará en la trescuela, que podría profundizar en el efecto psicológico de estar atrapado en el Reino Cuántico durante 30 años.

Dado que el cielo es el límite con la tecnología antienvejecimiento, los flashbacks en Quantumania podrían mostrarnos más del Wasp original en acción. Además, Michelle Pfeiffer debutó increíblemente en Instagram recientemente.

Kathryn Newton como Cassie Lang

Aunque Emma Fuhrmann interpretó a Cassie, la hija de Scott Lang, después del salto de tiempo en Avengers: Endgame, el papel será interpretado por Kathryn Newton en Quantumania.

La razón por la que Marvel reemplazó a la actriz que interpretaba a Cassie Lang es que Fuhrmann fue elegida por los Russos y no era la primera elección del director de Ant-Man, Peyton Reed, por lo que ha sido reemplazada.

El casting de un nombre más grande (Newton ha estado en Freaky, Detective Pikachu, Big Little Lies y Supernatural), junto con el salto de tiempo de Endgame, sugiere que Cassie finalmente asumirá su manto de superhéroe como Stature.

Jonathan Majors como Kang el Conquistador

Jonathan Majors se une al MCU en la película Ant-Man 3, después de que su debut en Marvel fue una de las muchas sorpresas en el final de la primera temporada de Loki como "El que permanece".

El estudio anunció que Majors interpretara a Kang the Conqueror en Ant-Man and the Wasp: Quantumania meses antes de que Loki saliera al aire. Si bien el personaje que apareció en el final de la serie no fue identificado en la pantalla como Kang y fue asesinado por Sylvie en minutos, el personaje en Ant-Man será el verdadero villano.

Según el escritor principal de Loki, Michael Waldron, lo están configurando como "el próximo gran villano de películas crossover" cuyo debut oficial como el famoso villano será en Ant-Man And The Wasp: Quantumania.

