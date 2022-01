Series más esperadas de Netflix en 2022

El mundo del entretenimiento via streaming se reporta listo para iniciar este año, por lo que en La Verdad Noticias te presentamos las series más esperadas de Netflix para el 2022.

Algunas de ellas llegarán a su final, otras tantas recibirán una segunda parte o quizá sea el estreno que sorprenda a toda la audiencia.

Títulos como Rebelde, que por cierto está en el catálogo de enero de 2022, o grandes entregas como Stranger Things 4, llegarán para el deleite de sus fanáticos.

Como previamente te adelantamos en el comienzo de la nota, Netflix ha confirmado que series populares regresan este 2022 para una nueva temporada.

Tal es el caso de "Stranger Things", la popular historia basada en los trillers de los 80's, llegará al catálogo con una cuarta temporada.

Rebelde será la primera piedra que Netflix siembre en reinvención de clásicos melodrámaticos. La historia se sitúa 16 años después de los hechos sucedidos en la trama que Televisa creó.

The Umbrella Academy (Temporada 3), esta serie es adaptación del cómic que lleva el mismo nombre credo por el vocalista de la banda de rock My Chemical Romance, Gerard Way.

Estrenos de series en enero de 2022 en Netflix

'Rebelde’: (5 de enero)

‘Club Estambul:Parte2’: (6 de enero)

‘Hype House’: (7 de enero)

‘La elegida’: (13 de enero)

‘Archivo 81’: (14 de enero)

After Life: Más allá de mi mujer -Temporada 3’: (14 de enero)

‘La casa’: (14 de enero)

‘Jugando con fuego’: (19 de enero)

Riverdale: Temporada5’: (20 de enero)

‘Ozark: Temporada4,parte 1’: (21 de enero)

‘Snowpiercer: Temporada 3’: (25 de enero)

‘The Sinner: Temporada 4 -Percy’: (26 de enero)

‘La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana’: (28 de enero)

Estas son las series más esperadas de Netflix para el 2022, sin embargo la decisión final de verlas en el catálogo la tiene el público en casa. ¿Cuál es tu favorita?

