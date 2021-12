Estas son las películas más esperadas del 2022 según los fanáticos

Películas más esperadas del 202, según IMDBb

Este año fue muy importante para el regreso del cine como actividad comercial, por lo que las películas más esperadas del 2022 ya tienen fecha de estreno.

Cintas como "The Batman", Fantastic Beasts, Avatar, Misión Imposible, entre otras, encabezan el listado de lo más esperado según sitios especializados.

Y es que después de la liberación del nuevo tráiler de "The Batman", la cinta escaló varias posiciones y ahora Robert Pattinson será el actor a seguir del año.

Como previamente te indicamos en La Verdad Noticias, The Batman es la cinta más esperada del 2022. En el listado también aparecen otros grandes títulos como:

The Batman Guardians of the Galaxy Vol. 3 Thor: Love and Thunder Red Avatar 2 Akira Spider-Man: Across the Spider-Verse - Parte Uno Lightyear Django/Zorro Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Cabe resaltar que este listado corresponde a métricas del IMDBb, por lo que puede variar según el sitio que consultes para ver las tendencias de 2022.

Las más esperadas según encuesta de Fandango

Otro portal que también publicó sus encuestas de cintas para el 2022 fue 'Fandango', el cual arroja que la secuela de "Black Panther" es la número uno.

Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre) Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) (7 de octubre) The Batman (4 de marzo) Thor: Love and Thunder (8 de julio) Jurassic World: Dominion (10 de junio) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 de mayo) Avatar 2 (16 de diciembre) Aquaman and the Lost Kingdom (16 de diciembre) Top Gun: Maverick (27 de mayo) Mission: Impossible 7 (30 de septiembre)

Cabe resaltar que la mayoría de las películas más esperadas del 2022 pertenecen al género de superhéroes y no es de extrañarse, pues este año "Spider-Man: No Way Home" arrasó en taquillas mundiales.

