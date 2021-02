Estas son las mejores producciones de Disney+ para disfrutar este San Valentín

Llegó el día, hoy es 14 de febrero, el “Día del Amor y la Amistad” por lo que nos ponemos muy contentos porque celebrarlo con la pareja, amigos y familia. Recordemos que el amor y la amistad son dos sentimientos tan antiguos como valiosos y hermosos.

Es por ello que en La Verdad Noticias nos dimos a la tarea de buscar un muy buen contenido para que puedas disfrutar este 14 de febrero, en las que destacaremos las producciones de Disney.

En este artículo te dejamos 11 contenidos que puedes ver en la plataforma Disney+ para celebrar este día, por lo que te pedimos elijas cual quieres ver, sin duda te fascinará.

Películas para el 14 de febrero

Wreck-It Ralph: Una de las amistades más hermosas de todas: el gigante, tosco pero mega sensible Ralph y la pequeña, movediza pero dura Vanellope. Son tal para cual, la regla de los polos opuestos que se atraen se representa. Son el dúo no dinámico que encaja perfectamente.

Para la siguiente propuesta elegimos “Jamás besada” Drew Barrymore protagonizó esta comedia romántica bajo el papel de una reportera que se infiltra en una preparatoria reviviendo su agonizante adolescencia, pero encontrando el amor por primera vez… ¡al fin!

Sigamos con un popular juguete, Toy Story. Y es que la razón del por que es ideal para este 14 de febrero, es por que esta saga marca a los fans con el amor entre Woody y Andy por un lado y la gran pero gran amistad entre el vaquero y Buzz Lightyear.

Peliculas romanticas: 27 bodas

El anhelo es todo. Jane es una mujer muy apasionada que ha sido una feliz y servicial dama de honor unas 27 veces.

No puedes perderte 27 bodas.

Cuando su hermana menor Tess se roba el corazón su jefe (de quien ella está enamorada), eso la inspiró a cambiar su destino de “dama de honor eterna”.

10 cosas que odio de ti: ¡Ay, ellos! El primer día que asiste a clases en una escuela nueva, Cameron se enamora de Bianca. Pero hay un tema detrás: Bianca tiene prohibido salir hasta que Kat, su malhumorada hermana mayor, tenga una cita también. Cameron hace algo increíble para solucionar la situación de Kat: elige a un misterioso chico con una pésima reputación.

Up: Qué es un San Valentin sin Up, ¿Por qué un anciano no puede encontrar la verdadera amistad en una personita pequeñita? Up es un canto a la esperanza, a que el tiempo sana cualquier herida y que la felicidad está a la vuelta de la esquina.

El libro de la selva: ¿Acaso el amor familiar no debería celebrarse también? ¡Pero claro! La historia de Mowgli, tanto animada como live action, es el mejor ejemplo que la familia, elegida o no, es el sostén de cualquier ser humano en los mejores o peores momentos. No importa que tan diferente se es uno del otro: lo que importa es la unión.

Aladdin: Tanto la versión original animada como la nueva live action dejan en claro algo: no importa qué tan pobre o rico eres, qué tan reo o no eres, lo importante es que sepas que el amor es lo más importante del mundo.

La Dama y el Vagabundo: Un clásico de 1955 pero en su reversión live action son un canto al amor más puro, más aún porque sus protagonistas son las criaturas más adorables del planeta: un par de perritos que, a pesar de sus diferencias, se encariñan para siempre.

Splash: ¿Enamorarse de un ser mítico está mal? ¡No! Así lo demuestra Splash, ya que Allen Bauer, quien está convencido que él nunca se enamorará, un día es misteriosamente rescatado de un accidente en un bote por la mujer de sus sueños… ¡una sirena!

Los tres caballeros: Este largometraje animado de 1944 es genial. Donald, José Carioca y Panchito Pistolas realizan un derrotero por Latinoamérica para mostrar dos cosas: las bondades de estos lares a través de diferentes y pintorescos segmentos y la importancia de tener una buena relación entre personajes bastante disímiles.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!