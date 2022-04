¿Está soltero el actor de 365 DNI: This Day, Michele Morrone? Aquí los detalles

¿Está soltero el actor de 365 Days: This Day, Michele Morrone? Aquí los detalles

La secuela de 365 DNI finalmente está aquí, y creemos que es justo decir que estamos obsesionados con el protagonista masculino, Massimo, ¡tanto como lo estábamos durante la primera película! Pero, ¿el actor Michele Morrone está soltero y listo para relacionarse en la vida real? Infórmate aquí...

A los fanáticos les ha encantado la exportación polaca de Netflix, una película erótica obscena que sigue a una mujer joven que es secuestrada por un jefe de la mafia italiana decidido a hacer que se enamore de él, pero en la vida real parece que Michele es en gran medida un hombre de familia.

El actor regresa en la esperada secuela del éxito erótico de Netflix.

Aunque se separó de su esposa, Rouba Saadeh, en 2018 después de cuatro años de matrimonio, la pareja tiene dos hijos, Marcudo y Brado.

Rouba, quien es coordinadora de prêt-à-porter en Elie Saab y es la fundadora de la tienda conceptual Le Paradis Des Fous, regularmente publicaba instantáneas de momentos familiares con Michele y sus dos hijos en Instagram. Según los informes, la pareja sigue siendo buenos amigos y comparten la crianza de sus hijos juntos.

Secuela de 365 DNI genera controversia en redes

Si bien Rouba aún no ha publicado nada sobre la nueva fama de Michele con 365 DNI, sus seguidores han estado criticando a los trolls de las redes sociales en su cuenta.

Una persona escribió: "La gente debe dejar de comentar cosas odiosas en su insta. Están divorciados desde 2018. Sin embargo, siguen siendo amigos por el bien de sus hijos".

Ninguno de ustedes sabe por qué se divorciaron y todo fue antes de que obtuviera un papel en 365 DNI. Es el pasado, así que déjala en paz. Ya NO están juntos".

Otra persona agregó: "Por favor, sé respetuoso. Esta hermosa mujer no merece los comentarios de odio de los fanáticos obsesivos de su exmarido. Con todo lo demás que está sucediendo en el mundo en este momento, ¡hazlo mejor!".

Desde que se separó de Rouba, parece que Michele es un soltero elegible, y agradeció a sus fanáticos por su apoyo luego del lanzamiento de la primera película en Instagram Live, diciendo:

"Me gustaría abrazarlos a todos, ¡pero son tantos que no va a ser posible! Están en todo el mundo, así que este Instagram Live... es para que podamos estar cerca el uno del otro. No tengo palabras por todo el amor que me das".

En 2021, Michele generó informes de que estaba saliendo con la modelo Simone Susinna después de compartir una instantánea íntima de sí mismo con él en Instagram.

En la foto, tanto Michele como Simone están sin camisa, y Simone tiene su brazo alrededor de Michele. El actor subtituló la publicación: "Soy un mentiroso". También publicó la foto en sus Historias de Instagram y agregó un emoji de corazón de amor rojo.

Sin embargo, aclaró que la pareja no estaba junta en sus Historias de Instagram y dijo:

"Esta mañana me desperté con mi equipo llamándome y diciéndome: 'Oye, hay muchos artículos... diciendo que saliste', por la foto que me hice con Simone".

"Se convirtió en un muy buen amigo mío, somos como hermanos. Estamos filmando una película juntos. Chicos, era solo una foto. Nada más".

