Esta siniestra serie de terror basada en hechos reales arrasa en Netflix

El club de la medianoche se ha convertido en uno de los show más vistos en el servicio de entretenimiento y como sucede en muchos proyectos de terror, el espectador probablemente comienza a preguntarse si esta historia dirigida por Mike Flanagan (La maldición de Hill House) está basada en sucesos reales.

Se destaca que la nueva serie sigue a un grupo de adultos jóvenes con cáncer terminal que deciden vivir sus últimos días en Brightcliffe Hospice, donde todas las noches, este gueto se reúne en la biblioteca para contar historias de miedo.

Un día los adolescentes hacen un pacto entre ellos: quien muera primero intentará enviar un mensaje desde el más allá, para mantener viva la esperanza de todos los que quedan atrás. Mientras tanto, la nueva integrante Ilonka (Iman Benson) tiene la intención de descubrir los secretos ocultos en las paredes de esta especie de hospital, incluida su historia mágica y llena de misticismo que se transmite a traves de Netflix.

El club de la medianoche (The Midnight Club) está basado en el libro del mismo nombre, escrito por Christopher Pike, mientras tanto, las historias que cuentan los personajes cada noche están adaptadas de las obras de Pike, un prolífico escritor de libros para adultos jóvenes. Sin embargo, eso no significa que la idea para esta serie está basada en hechos reales.

Según ha dado a conocer hace unos días Vanity Fair, el personaje principal Ilonka está basado en una persona real, quien fue responsable de darle a Pike la idea para escribir The Midnight Club. Cuando a esta adolescente en particular le diagnosticaron cáncer terminal a principios de los 90, sus padres le preguntaron si Pike se podría conocer en persona, por que ella era muy fan de él.

Por varias semanas Pike y la joven comenzaron a escribirse cartas y tener largas llamadas telefónicas hasta que ambos por fin se conocieron. Entre sus pláticas, la joven le comentó al escritor tarde sobre un club de lectura que tenían en el hospital en el que estaba internada, una extraña tradición que ella y otros internos realizaban todas las noches.

La diferencia radica en que mientras en la serie los jóvenes narran historias de terror, en la vida real el grupo de pacientes se reunían para hablar y analizar las novelas de Pike. Esta anécdota le dio al escritor la idea para hacer la novela que ahora adaptó Netflix en forma de serie, la cual estrenó en el servicio desde el pasado 7 de octubre.

La joven que inspiró el relato murió

Tristemente la adolescente que inspiró el relato no sobrevivió para ver la novela, pero el libro sigue siendo un homenaje a la joven paciente y es por ello que si bien la historia del show no real, está basada en una tradición que Pike descubrió a través de su admiradora, lo cual causó un gran impacto en en el escritor.

Por otro lado, en cuanto a si Brightcliffe es o no un lugar real, desafortunadamente la respuesta es no. La serie se filmó en gran parte en Vancouver en Columbia Británica, Canadá, con lugares de rodaje que incluyen Burnaby y Ladner Village en Delta, según Distractify . Actualmente no está claro dónde se encuentra la casa que también funciona como Brightcliffe Hospice, pero su exterior inusual crea la imagen perfecta para un hospicio con propiedades mágicas.

En la serie los pacientes que deciden mudarse a Brightcliffe Hospice (conocido como Rotterdam Home en la novela) eligen vivir sus últimos días en sus propios términos. Cuando Ilonka llega a Brightcliffe ella cree que el edificio puede ayudarla a curar su cáncer, ya que antes ir, lee en internet que un paciente que estuvo ahí antes aparentemente se curó, razón por la que la protagonista decide que este lugar la ayudará a sanar.

Una vez que llega al sitio, las sospechas de la joven comienzan a confirmarse, esto debido a que desde que pone un pie en el lugar comienzan a suceder cosas extrañas, desde encuentros inusuales con extraños en los bosques de alrededor, hasta siniestras habitaciones ocultas que ocultan rituales, Ilonka rápidamente se convence de que Brightcliffe podría tener las propiedades curativas sobre las que ha leído.

No está claro si los fantasmas están realmente allí o si son producto de la imaginación o inclusó quizá sean alucinación provocadas por la ingesta de los medicamentos para aliviar sus dolores.

“El hospicio tiene una historia muy colorida. Hay un rumor sobre una sombra viviente, un fantasma que merodea por los pasillos de Brightcliffe. Algunos de los niños especulan que podría ser la muerte misma y algunos de los niños, especialmente hacia el final de sus vidas, hablan de esto”, dijo Mike Flanagan a Vanity Fair.

Entre otros detalles, se resalta que la trama sigue a un grupo de jóvenes con enfermedades terminales que han construido un vínculo muy cercano en un hospital dirigido por una doctora poco ordinaria. Todos los días cuando el reloj marca las 12 a.m., ellos se reúnen para contarse historias de terror y se han hecho una promesa. El primero en morir de ellos tendrá que buscar la manera de comunicarse desde el más allá con el mundo de los vivos.

El reparto de El club de la medianoche está conformado por Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Cymone, William Chris Sumpter, Sauriyan Sapkota, Heather Langenkamp, Zach Gilford, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Larsen Thompson, William B. Davis, Crystal Balint y Patricia Drake. La adaptación está liderada creativamente por Flanagan, figurando él como guionista y showrunner del proyecto.

Cabe destacar que El club de la medianoche está conformada por diez episodios que ya están disponibles en Netflix desde el pasado el 7 de octubre, por lo que no puedes perdertela y sacar tus propias conclusiones.

